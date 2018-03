SCR erweitert seine Auswahl an Heatime-Systemen zur Beobachtung von Milchkühen

Netanja, Israel (ots/PRNewswire) - SCR-Heatime-HR-LD-System ermöglicht fortschrittliche Brunsterkennung,

Gesundheitsüberwachung in Echtzeit und setzt auf Datenfernübertragung per Funk

SCR kündigte heute die Einführung des SCR-Heatime-HR-LD-Systems an, bei dem es sich um das bislang fortschrittlichste System zur Beobachtung von Kühen handelt. Das neue System baut auf dem Erfolg von SCRs einzigartiger Kombination aus Ruminations- und Aktivitätsbeobachtung auf und wird durch eine ausgeklügelte Fernkommunikation auf Basis von Funkfrequenzen (RF) ergänzt.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121106/573507 )

Das Heatime-HR-LD-System liefert massgebliche Informationen in Echtzeit und überträgt mehrmals pro Stunde Ruminations- und Aktivitätsdaten von jeder einzelnen Kuh - unabhängig des jeweiligen Aufenthaltsorts im Betrieb. Das System ermöglicht Gesundheitsüberwachung in Echtzeit und liefert ungeachtet der Melkzeiten stets aktuelle Berichte zum Brunstverhalten. Dies verbessert die Möglichkeiten der Landwirte, eigeninitiativ zu handeln und die Fortpflanzung und Gesundheit ihrer Kühe gezielt zu optimieren.

Echtzeitbeobachtung von Gesundheit und Brunstverhalten

Dank der neuen Fernkommunikationsfunktionen per Funk kann das Heatime-HR-LD-System auch grosse Flächen vollständig abdecken, wobei eine einzige Antenne normalerweise zur Abdeckung mehrerer Hundert Meter ausreicht. Das System bietet auch bidirektionale Kommunikationsmöglichkeiten, wodurch Daten direkt in den Tags gespeichert werden können. Zudem sind Software-Upgrades möglich, ohne die Tags von den Kühen entfernen zu müssen. Für die Zukunft geplante erweiterte Features können ebenfalls völlig problemlos in das bestehende System integriert werden. Mit einem umfassenden Garantiepaket von bis zu fünf Jahren wird die Investition eines Landwirts zudem über Jahre gesichert.

"Wir haben das SCR-Heatime-HR-LD-System mit Funktechnologie entwickelt, um dem Kundenbedarf nach mehr Vielseitigkeit im Umgang und bei der Beobachtung ihrer Kühe zu entsprechen," so Yariv Avisar, der CEO von SCR. "Es erfüllt höchste Standards im Hinblick auf Präzision und Leistungsfähigkeit, was die über zwei Millionen weltweit genutzten SCR-Heatime-Tags eindrucksvoll belegen. Zudem bietet es Fernkommunikationsfunktionen und neue Möglichkeiten zur Brunsterkennung und zur Beobachtung der Gesundheit von Kühen in Echtzeit. Landwirte haben somit alle erforderlichen Informationen zur Hand, die sie für eine auf tatsächlichen Daten beruhende Entscheidungsfindung benötigen. Zudem können sie sich immer sicher sein, dass ihre Kühe wirklich rund um die Uhr beobachtet werden."

Informationen zu SCR

Als führender Anbieter von Informationslösungen für die Zucht und das Melken von Kühen blickt SCR auf über 35 Jahre bedeutender Innovation zurück. Erfolgreiche Milchbauern verlassen sich auf unsere datengestützten Lösungen zur Beobachtung von Millionen von Kühen weltweit und erhalten so alle erforderlichen Informationen und Analysen, die sie zur Optimierung der Produktivität jeder Kuh benötigen. Mit Effizienzverbesserungen und Wachstumsförderung tragen wir dazu bei, dass Landwirtschaftsbetrieben und Familien eine sorgenfreie und erfolgreiche Zukunft sicher ist. SCR. Jede Kuh zählt.

Besuchen Sie: http://www.scrdairy.com

Kontakt: Ornit Sade-Benkin Globaler Marketingmanager Ornit.sade-benkin@scrdairy.com +972-073-2466141

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121106/573507