Festveranstaltung "90 Jahre Bezirksmuseum Meidling"

Jubiläumsausstellung von 3.10. bis 22.12., Eintritt frei

Wien (OTS) - Mit einer Festveranstaltung wird am Donnerstag, 3. Oktober, im Bezirksmuseum Meidling (12., Längenfeldgasse 13-15) das 90 Jahre-Jubiläum dieser Einrichtung gefeiert. Beginn ist um 18.30 Uhr (freier Zutritt). Die Bezirksvorsteherin des 12. Bezirkes, Gabriele Votava, und der Präsident der "ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen", Heinrich Spitznagl, sprechen zu den Teilnehmern. Museumsleiterin Vladimira Bousska begrüßt das Publikum.

Das "Glasscherben-Quartett" gestaltet das Musik-Programm mit "Tivoli Freudenfest-Tänzen" und allerlei anderen Wohlklängen. Die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker präsentieren eine durch Hans W. Bousska zusammengestellte Festschrift und es findet die Eröffnung der Schau "90 Jahre Bezirksmuseum Meidling (1923 - 2013)" statt. Die Jubiläumsschau dokumentiert auf 20 Tafeln in Wort und Bild die Geschichte des Museums, von einstmaligen Quartieren und Ausstellungen bis zu prominenten Besuchern. Bis Sonntag, 22. Dezember, ist der Rückblick zu sehen. Das Museum ist Sonntag (9.30 bis 11.30 Uhr) und Mittwoch (9.00 bis 12.00 Uhr, 16.00 bis 18.00 Uhr) offen. Traditionell ist der Eintritt kostenlos. Nähere Auskünfte dazu:

Telefon 817 65 98 (teilweise Anrufbeantworter), E-Mail bm1120 @ bezirksmuseum.at.

Erste Überlegungen zur Schaffung einer bezirksgeschichtlichen Sammlung stellte ein "Heimatausschuss" gleich nach dem Ersten Weltkrieg an. In weiterer Folge wechselte das 1923 gegründete Museum mehrfach den Standort (Singrienergasse, Bischoffgasse, Nymphengasse, Kobingergasse) und konnte schlussendlich die heutige Heimstätte in der Längenfeldgasse beziehen. Von der bezirkshistorischen Dauer-Ausstellung und der museumseigenen Galerie bis zu Erinnerungen an Künstler wie Hermann Leopoldi und regelmäßigen Sonder-Ausstellungen geht dem ohne Bezahlung tätigen Museumsteam die Arbeit nie aus. Weitere Informationen im Internet:

www.bezirksmuseum.at. (Schluss) enz

