Französische Marke "By Atelier" macht das iPhone 5s einzigartig

Die Kunsthandwerker der französischen Marke By Atelier, deren Hauptniederlassung im Herzen von Paris an der Avenue des Champs-Élysées zu finden ist, erschaffen ein robustes und formschönes Gehäuse, das für das neueste und modernste iPhone 5s* handgefertigt wird. Dabei kommen nicht nur wertvollste Materialien wie Diamanten, Gold, Saphire, Kristalle, Alligatorleder, Lack und 316L-Edelstahl zum Einsatz, sondern auch das gesamte Fachwissen der Kunsthandwerker, deren hochentwickelte Fertigkeiten denen der besten Uhrmacher in nichts nachstehen. Die versierten Meisterhandwerker von By Atelier verwandeln Smartphones in wahre Luxusobjekte, ohne ihre hochmoderne Technologie zu beeinträchtigen.

By Atelier bietet Kennern und Sammlern auf der ganzen Welt ein unverzichtbares Accessoire, das zeigt, dass wahrer Luxus intelligent sein kann - eine Verschmelzung modernster Technologie mit einem selbstbewussten Stil. Die französische Marke bietet ein einzigartiges Luxuserlebnis modernster Massfertigung mit Hunderten von Personalisierungsoptionen, das auf einem im Voraus eigens erstellten Angebot mit exklusivem Rund-um-die-Uhr-Concierge-Service beruht.

Wenn Kunst auf Innovation trifft und Design die Technik ergänzt, enthüllt sich ein bislang unentdecktes Konzept. By Atelier, Luxus auf intelligente Art.

By Atelier ist eine Marke von Atelier Haute Communication, dem führenden Experten für massgefertigte Handsets für Luxusmarken.

*Erhältlich für Besitzer des iPhone 5 und vollständig damit kompatibel.

Das iPhone 5s von By Atelier wird über ausgewählte Händler vertrieben und zum Preis von 2.900 EUR bis 9.500 EUR erhältlich sein. Vorbestellungen werden auf der offiziellen Website entgegengenommen (iPhone 5s 32 GB oder 64 GB inklusive Lederetui und Concierge-Service für 1 Jahr)

