CROMSOURCE weitet seine Geschäfte auf Frankreich aus - Eröffnung eines neuen Büros

Verona, Italien (ots/PRNewswire) - CROMSOURCE, ein international tätiges Auftragsforschungsunternehmen mit umfassenden Angebot (CRO Contract Research Organization) gab heute die offizielle Eröffnung eines neuen Betriebsgebäudes in Paris (Frankreich) bekannt.

"Aufgrund unserer einzigartigen Verpflichtung, die Projekte unserer Kunden immer fristgerecht, mit der höchsten Qualität und unter Einhaltung der Budgetvorgaben zu liefern, wächst CROMSOURCE auch weiterhin erfolgreich", merkte der CEO von CROMSOURCE an. "Daher müssen wir unsere Präsenz in Frankreich ausbauen und ich freue mich, bekanntgeben zu können, dass wir dies durch die Erweiterung unseres Teams und die Eröffnung unseres neuen Bürogebäudes erreicht haben."

"Es wurden schon mehr als 33 % der internationalen Phase-II- und Phase-III-Studien hier durchgeführt. Damit ist Frankreich eines der wichtigen strategischen Länder für CROMSOURCE", erklärte Christian Milla, weltweiter Leiter der medizinischen Abteilung und Betriebsleiter in Frankreich. Christian ist in den neuen Büros ansässig, welche sich im Stadtgebiet der Rive Gauche in Paris befinden, nahe der Universität der Wissenschaften und dem Paris Biopark. "Wir haben unsere Aktivitäten von Jahr zu Jahr erweitert und wir freuen uns auf ein weiteres Wachstum in dieser Region in den kommenden Jahren. Mit unserem starken Fokus auf unsere Kunden, unser umfassendes Service-Portfolio und unserer internationalen Reichweite sind wir der perfekte Entwicklungspartner für die lebhafte Branche der Lebenswissenschaften in Frankreich. Da wir uns auf der Liste der zugelassenen CROs des französischen Forschungsministeriums befinden, können viele unserer Kunden bedeutende Steuernachlässe für F&E-Aktivitäten geltend machen, die CROMSOURCE in deren Auftrag durchführt."

Margherita Mosconi, Leiterin des Bereichs Kundenprojektentwicklung, fügte hinzu: "Es besteht von Seiten kleineren Biopharma- und Medizintechnikunternehmen eine hohe Nachfrage in Frankreich nach kenntnisreichen Partnern, die sie unterstützen können und die Zeit-und Budgetvorgaben einhalten. Diese Kunden schätzen die CROMSOURCE-Philosophie, da wir als zusätzliche Experten zu ihren Team hinzukommen. Wir nutzen unser Fachwissen, um den optimalen Ansatz für jedes ihrer Projekte vorzuschlagen. Einzigartig ist, dass wir dann garantieren, den Plan mit höchster Qualität und unter den Zeit- und Budgetvorgaben einzuhalten."

Informationen zu CROMSOURCE: CROMSOURCE wurde im Jahr 1994 gegründet und ist ein hochqualitativer, ISO zertifizierter, internationaler Anbieter von Outsourcing-Services für die Pharma-, Biotechnologie-und Medizingerätebranche. Das Unternehmen ist spezialisiert auf klinische Entwicklung und Personallösungen. CROMSOURCE ist einzigartig, da es eine Garantie bietet, dass die Projekte entsprechend der vereinbarten Zeit- und der ursprünglich im Vertrag festgelegten Budgetangaben durchgeführt wird.

Kontakt: Margherita Mosconi CROMSOURCE (Hauptsitz in Europa) Via Scuderlando, 10 37135 Verona, Italien Telefon: +39-045-8222811 Fax: +39-045-8222812 http://www.cromsource.com margherita.mosconi@cromsource.com