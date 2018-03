Bezirksmuseum 23 zeigt Gemälde von Ulrike Mittlböck

Wien (OTS) - Attraktive Acrylmalereien auf Aluminium und Leinen präsentiert das Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) von Freitag, 4. Oktober, bis Samstag, 2. November. Schöpferin der Arbeiten ist Ulrike Mittlböck. Die im Jahr 1966 geborene Künstlerin arbeitet zumeist mit der Spachtel, setzt aber auch gerne den Pinsel ein. Von der Großstadt bis zu Landschaft und Natur reichen die gefühlvoll abstrahierten Darstellungen. Ein Repräsentant des Bezirkes eröffnet die Bilder-Ausstellung und der ehrenamtliche Museumsleiter, Maximilian Stony, begrüßt die Besucher. Das musikalische Begleitprogramm bei der Vernissage am Freitag, 4. Oktober, ab 18.30 Uhr, bestreiten "Nasrin Hobbi und Ensemble" (Eintritt frei). Geöffnet ist das Museum jeweils am Samstag (9.00 bis 12.00 Uhr), Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Mittwoch (9.00 bis 12.00 Uhr). Der Zutritt ist gratis. Für weitere Informationen zu der Schau sind die Bezirkshistoriker unter der Telefonnummer 869 88 96 (fallweise Anrufbeantworter) sowie per E-Mail, die Adresse lautet bm1230 @ bezirksmuseum.at,

zu erreichen.

