1. Wiener Eisball

Der Wiener Eislauf-Verein bittet am 14. November 2013 zum Tanz!

Wien (OTS) - Der geschichtsträchtige Platz im Herzen von Wien verwandelt sich für einen Abend in Wiens schönsten Ballsaal! Der Ball wird von Eistänzern des WEV und der Walzerformation der Tanzschule Elmayer am Eis und am Parkett eröffnet. Stargast der Veranstaltung ist Wiens beliebte "Elisabeth" - Musicalstar Maya Hakvoort.

Die Besucher erwartet ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm mit Walzer und Marsch auf Eis und Parkett, Polonaise und Publikumsquadrille sowie eine heiße Eisdisco!

Special Service: Alle, die ihre Karten im Vorverkauf erwerben, können beim Wiener Eislauf-Verein an einem kostenlosen Eistanzkurs teilnehmen! Start: Mittwoch, 23. Oktober 2013 um 19.30 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

Druckfähige Fotos bitte anfordern bei:



Mag. Elisabeth Rehse-Holzer

Kommunikation | Neue Medien



Wiener Eislauf-Verein

Lothringerstraße 22

A-1030 Wien

T: +43 (0)1-7136353-18

F: +43 (0)1-7121447

M: +43 (0)660-213 8 135

E: rehse-holzer @ wev.or.at

www.wev.or.at