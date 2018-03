Meilensteine und Ziele des Nachhaltigkeitsprogramms: McDonald's Österreich veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2013

Brunn am Gebirge (OTS) - Qualität, Mitarbeiter, Umwelt und Gesellschaft: Das Nachhaltigkeitsprogramm von McDonald's Österreich basiert auf vier Säulen. Unter dem Titel "wertvoll." blickt das Unternehmen in der 2. Ausgabe des Nachhaltigkeitsberichts auf bisher erreichte Meilensteine zurück und informiert über die nächsten Ziele - online nachzulesen auf www.mcdonalds.at.

186 Restaurants, 8.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie rund 40.000 heimische landwirtschaftliche Partnerbetriebe sind die Bilanz des 36-jährigen Marktbestehens von McDonald's Österreich. Ökologische, ökonomische und gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen ist dabei seit dem Österreich-Start des heutigen Systemgastronomie-Marktführers ein Anspruch, der täglich im Unternehmen gelebt wird. "Pro Jahr besuchen 157 Millionen Gäste unsere Restaurants. Wir sehen es als unsere Aufgabe, ihnen nicht nur beste Qualität und Top-Service zu bieten, sondern auch transparente Informationen zur Verfügung zu stellen. Zu Herkunft und Zubereitung unserer Produkte, zu den Arbeitsbedingungen im Unternehmen, zu unserem ökologischen Fußabdruck ebenso wie zu unserem gesellschaftlichen Engagement", beschreibt Managing Director Andreas Schmidlechner die wesentlichen Inhalte des neuen Nachhaltigkeitsberichts von McDonald's Österreich.

Aufruf zum Dialog

Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht enthält alle relevanten Kennzahlen für den Berichtszeitraum 2011 und 2012 (bis 1. August 2013) und orientiert sich an den Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI, nach Version G3.1 und Application Level B). Mit der Publikation zeigt McDonald's Österreich auf, was heute und in Zukunft für das Unternehmen wertvoll ist, und lädt gleichzeitig auch aktiv zum Dialog ein. "Sei es über soziale Netzwerke und unsere neue Plattform 'Unser Essen. Eure Fragen.', in Form von 'Open Doors'-Restaurantführungen oder in direktem Kontakt mit unserer Corporate Responsibility-Abteilung - wir hören zu und geben Antworten auf alle Fragen zu McDonald's Österreich", so Andreas Schmidlechner zur Dialogkultur des Unternehmens.

Download McDonald's Österreich Nachhaltigkeitsbericht 2013 auf www.mcdonalds.at

Über McDonald's Österreich

McDonald's Österreich erwirtschaftete im Jahr 2012 mit 184 Restaurants und 8.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 548 Millionen Euro. Das Unternehmen kauft die für das gesamte Produktsortiment verwendeten Rohstoffe zu einem überwiegenden Teil in Österreich und ist damit der größte Gastronomie-Partner der österreichischen Landwirtschaft. 2012 konnte McDonald's Österreich in seinen Restaurants 157 Millionen Gäste begrüßen. Weitere Informationen auf www.mcdonalds.at

