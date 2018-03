Der Verein PFOTENHILFE informiert: Richtiges Überwintern von Kaninchen und Meerschweinchen

So bauen Tierfreunde ein wintersicheres Kleintierheim

Wien (OTS) - Immer wieder fragen besorgte Tierhalter die Pfotenhilfe um Rat, wenn es um die Überwinterung von Kaninchen oder Meerschweinchen geht. Oft herrscht große Unsicherheit, ob ein Überleben bei Minusgraden überhaupt möglich ist. Die Pfotenhilfe gibt wichtige Tipps, die bei der Überwinterung im Freien unbedingt zu beachten sind.

Generell fühlen sich Kaninchen und Meerschweinchen im Freien am Wohlsten. In der kalten Jahreszeit sollten allerdings nur erwachsene und gesunde Tiere draußen gehalten werden. Trächtige Weibchen und Jungtiere haben ein schwächeres Immunsystem und müssen daher unbedingt ins Haus geholt werden. "Voraussetzung für die Freilandhaltung ist aber, dass die Tiere bereits seit dem Frühjahr daran gewöhnt wurden. Nur so können sich Körper und Fell entsprechend auf den Temperaturwechsel vorbereiten." informiert Anna Schremser, Sprecherin des Vereins Pfotenhilfe. In Sommer wie Winter müssen Kaninchen und Meerschweinchen zumindest paarweise mit Artgenossen gehalten werden.

Vor allem bei Minusgraden ist ein wetterfester Stall unbedingt notwendig. Kaninchen und Meerschweinchen sind zusätzlich sehr empfindlich gegen Zugluft und Nässe. Der Stall sollte daher von allen Seiten isoliert sein und mit einem doppelten Boden ausgestattet sein. Nasses Material muss täglich entfernt werden, wärmendes Heu und Stroh sollte immer ausreichend verfügbar sein.

Viele der im Handel erhältlichen Ställe sind leider zu klein und lassen Zugluft und Feuchtigkeit eindringen. "Immer wieder sterben Tiere aufgrund von nicht ausreichend isolierten Ställen. Ein passender Stall ist also die Voraussetzung für eine erfolgreiche Überwinterung." so Schremser. Zusätzlich ist ein mindestens sechs Quadratmeter großes Freigehege nötig, um den Tieren genügend Bewegungsmöglichkeit zu bieten.

Auch bei der Ernährung müssen einige Faktoren beachtet werden. Obst und Gemüse sollte nur in kleinen Mengen gefüttert werden und auch das Trinkwasser muss regelmäßig gewechselt werden, um das Einfrieren zu verhindern. "Durch gefrorenes Futter kann es nämlich zu Magen-Darm-Erkrankungen bei den empfindlichen Tieren kommen." sagt Schremser. Hauptnahrungsquelle im Winter sollte daher hochwertiges trockenes Heu sein.

"Sollten Tierfreunde zu diesem Thema oder anderen Heimtierthemen Fragen haben, stehen wir ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung und helfen mit den richtigen Tipps zur artgerechten Tierhaltung." so Schremser abschließend. "Gerne kann man sich auch ein Bild vor Ort, auf unserem Hof in Lochen am See, machen, wo unsere Kaninchen und Meerschweinchen das ganze Jahr über im Freien gehalten werden."

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Anna Schremser, Sprecherin Verein PFOTENHILFE, anna.schremser @ pfotenhilfe.org - Tel.: 0664/848 5577, www.pfotenhilfe.org