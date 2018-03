EANS-News: Rosenbauer International AG / Günter Kitzmüller zum Finanzvorstand bestellt / Robert Kastil mit Ende September in den Ruhestand getreten / Künftig drei Vorstände an der Unternehmensspitze

Mit 1. Oktober übernimmt Mag. Günter Kitzmüller (52)

die Funktion des Finanzvorstandes der Rosenbauer International AG und verantwortet künftig die Bereiche Finanzen, Controlling, Investor Relations, Treasury, IT und Risk-Management sowie den Geschäftsbereich Business Development. Mag. Robert Kastil ist mit Ablauf des Vorstandsvertrages nach 30 Jahren bei Rosenbauer per Ende September 2013 in den Ruhestand getreten.

Damit setzt sich der Vorstand der Rosenbauer International AG zukünftig neben Dr. Dieter Siegel (CEO) aus Mag. Günter Kitzmüller (CFO) und Dipl. Ing. Gottfried Brunbauer (CTO) zusammen.

