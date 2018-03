Neuer Vorsitzender im Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich

Linz (OTS) - Der Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule OÖ hat einen neuen Vorsitzenden. Die Mitglieder des Hochschulrates haben Dr. Fritz Bauer einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der ehemalige Leiter der Abteilung Bildung und Kultur der Arbeiterkammer OÖ ist ein bekannter, in vielen Bereichen ausgewiesener Bildungsexperte, der auch Erfahrungen in der universitären Lehreraus- und -weiterbildung und im Bildungsmanagement mitbringt. Er wird den Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule OÖ in einer spannenden Zeit mit neuen Herausforderungen leiten.

Neu im Hochschulrat ist neben Dr. Fritz Bauer die stellvertretende Sektionschefin im BMUKK, Frau Mag. Angela Weilguny. Weiterhin Mitglieder des Hochschulrats sind der Amtsführende Präsident des Landesschulrates für OÖ HR Fritz Enzenhofer, die Vizepräsidentin des Landeschulrates von OÖ Dr. Brigitte Leidlmayer und Dr. Johannes Riedl (amtsführender Präsident des Landesschulrates für OÖ i.R.).

Die Pädagogische Hochschule OÖ bedankt sich namens des Hochschulrates und des Rektorates bei den ausgeschiedenen Mitgliedern des Hochschulrats, dem ehemalige Rektor der Pädagogischen Akademie, Dr. Josef Fragner und dem ehemaligen Vorstandsdirektor Dr. Erhard Glötzl für ihr Engagement und die jahrelange Arbeit im Hochschulrat.

Die Pädagogische Hochschule OÖ bietet als tertiäre Bildungs- und Forschungsinstitution des Bundes wissenschaftlich fundierte und berufsfeldbezogene Aus-, Fort- und Weiterbildung für Pädagoginnen und Pädagogen. Neben den Bachelorstudien für Volks-, Sonder- und Neue Mittelschulen werden auch berufspädagogische Bachelorstudien angeboten. Mit mehr als 2.000 Studentinnen und Studenten, davon ca. ein Drittel berufsbegleitend, und über 60.000 Teilnehmer/innen von Fortbildungsveranstaltungen pro Jahr ist sie die zweitgrößte Pädagogische Hochschule des Bundes in Österreich.

Foto: (C)AK OÖ

Bildbeschreibung: Dr. Fritz Bauer

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Gottfried Lutz

Pädagogische Hochschule OÖ

Kaplanhofstraße 40, 4020 Linz

Tel.: +43 676 8240 7227

Mail: gottfried.lutz @ ph-ooe.at