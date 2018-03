Neues Volksblatt: "Diesmal wirklich" von CR Christian HAUBNER

Ausgabe vom 1. Oktober 2013

Linz (OTS) - "Nach der Wahl ist vor der Wahl" lautet ein geflügeltes Wort in der Politik. Nach dem Urnengang vom vergangenen Sonntag gilt aber zuallererst: Nach der Wahl ist vor der Partnersuche. Und diese dürfte sich angesichts des neuen Kräfteverhältnisses als schwierig erweisen - wenngleich auch nicht für alle Parteien gleich schwierig. Denn für die SPÖ hat Werner Faymann eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen. Somit bleibt nur noch die ÖVP als möglicher Partner. Die Volkspartei hat aber nicht nur die Möglichkeit dieser großen Koalition, sondern könnte auch mit zwei weiteren Partnern eine -zumindest rein rechnerisch - funktionierende Dreier-Beziehung eingehen.

Ein absolutes "Richtig" oder "Falsch" gibt es für keine dieser Varianten. Vielmehr birgt jede Möglichkeit für sich mehr oder weniger große Chancen und Risiken. Das gilt in besonderem Maße auch für das wohl wahrscheinlichste Modell einer Großen Koalition. Das Risiko liegt darin, dass die Partner weiter an Zustimmung verlieren könnten, falls sie die großen Reformen nicht angehen, damit dem Standort schaden und die Erwartungshaltung der Wähler enttäuschen. Die große Chance hingegen liegt im Umsetzen eben jener großen Themen - was zweifellos ein Segen für das Land, seine Menschen und auch ein Gewinn für die Koalitionspartner wäre. Voraussetzung dafür ist ein neuer Stil und beidseitiger Mut zum Handeln - diesmal aber wirklich.

