Allein uns fehlt der Glaube

Innsbruck (OTS/TT) - Von Michael Sprenger

Eileitung: Für SPÖ und ÖVP bewirkte dieses Wahlergebnis keinen heilsamen Schock, sondern Erleichterung, dass es nicht

noch schlimmer gekommen ist. Schlechte Voraussetzungen also, um die nötigen Veränderungen einzuläuten.

Text: Die Lippenbekenntnisse hörten wir so ähnlich schon nach den Nationalratswahlen 2008. Auch vor fünf Jahren, nach den damals jeweils historisch schlechtesten Wahlergebnissen für SPÖ und ÖVP, wurde uns eine Politik neuen Stils versprochen. Was darunter zu verstehen war, haben wir reichlich erfahren. Die Talfahrt für die beiden ehemaligen Volksparteien setzte sich dramatisch fort.

Aber nun, also wirklich, so sagen uns die Verantwortungsträger von Rot und Schwarz nach der erneuten Niederlage, wird alles anders. Doch allein uns fehlt der Glaube. Die Reaktionen nach der Wahl weisen in eine andere Richtung. Neben den sattsam bekannten Lippenbekenntnissen für ein neues Regieren konnte man bei den Akteuren der beiden Regierungsparteien in erster Linie Erleichterung verspüren. Erleichterung darüber, dass die Verluste nicht noch größer ausgefallen sind, Erleichterung darüber, dass zumindest die bekannte Koalition fortgeführt werden kann.

Diese Erleichterung schlug bei der ÖVP rasch um in die Lust, die SPÖ zappeln zu lassen, sie mitunter vorzuführen. Die ÖVP besitzt zumindest mit FPÖ und Team Stronach eine mögliche Koalitionsoption. Die fehlt der SPÖ gänzlich. Deshalb will sie auch so rasch wie möglich mit der ÖVP wieder einen Koalitionspakt abschließen.

Doch keine der beiden Regierungsparteien macht derzeit Anstalten, für sich zu klären, wie denn die Zukunft der jeweiligen Partei zu gestalten sei. Wenn sie diesen Reflexionsprozess zulassen und einleiten würden, müssten sie am Ende für sich die Frage klären:

Wofür steht denn unsere Partei noch? Wollen wir von unserem Selbstbild her wieder eine Volkspartei werden? Wie können wir neue Wählerschichten ansprechen? Dies alles wäre ein notwendiger, wenn auch mühsamer Prozess. Aber er könnte sich lohnen. Wohin nämlich die Richtung für ÖVP und SPÖ weist, wenn sie weiterhin reine Stammwähler-Hardcore-Politik betreiben, wenn sie nicht einmal im Ansatz ein Angebot an Wechselwähler stellen, wissen sie. Doch haben ÖVP und SPÖ den Mut, diesen eingeschlagenen Weg zu verlassen? Vieles deutet darauf hin, dass die Angst vor einem Änderungsprozess zu ausgeprägt ist. Angst lähmt bekanntlich. Auch wenn man vom Kopf her längst weiß, dass an dieser Veränderung kein Weg vorbeiführt, klammert man sich an das Bestehende. Vor allem dann, wenn man - wie durch dieses Wahlergebnis - nicht zum Handeln gezwungen wird. Leider.

