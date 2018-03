OÖNachrichten-Leitartikel: "Letzte Chance: Ausbruch aus den alten Ritualen", von Wolfgang Braun

Ausgabe vom 1. Oktober

Linz (OTS) - Politik ist die Kunst des Machbaren, heißt es. Darum sollte man sich von SPÖ und ÖVP in ihrer jetzigen Lage nicht mehr allzu viel versprechen. Beide Parteien betreiben seit Jahren Raubbau an ihrer Substanz - personell, inhaltlich, emotional.

Die Verlängerung ihrer Koalition ist daher für beide nicht ungefährlich. Trotzdem ist Rot-Schwarz wieder die wahrscheinlichste Regierungskonstellation - auch weil für die Aufnahme eines dritten, belebenden Partners Fantasie und Energie fehlen dürften.

Wenn SPÖ und ÖVP Vertrauen zurückgewinnen wollen, müssen sie zumindest ein Minimalprogramm erfüllen: Die verantwortlichen Akteure sollten alles über Bord werfen, was sie über Koalitionsverhandlungen verinnerlicht haben. Das Ritual, dem anderen möglichst viel abzupressen, ist ein Grund für die rot-schwarze Misere der vergangenen Jahre. Damit wurde die Basis für Konflikte und Kränkungen gelegt. So etwas kann sich dieses Bündnis nicht mehr leisten. Das gilt auch für den Stellungskrieg um Schul- und Steuerreform. Es ist Zeit, hier endlich eine tragfähige Linie zu finden. Alles andere wäre eine Bankrotterklärung.

Dringend benötigt die rot-schwarze Koalition auch personelle Auffrischung. Die nächste Regierung muss wieder einen partei-unabhängigen Justizminister haben - einen, der dieser Aufgabe auch intellektuell gerecht wird. Sie braucht mehr Persönlichkeiten, die nicht nach der Apparatschik-Formel ausgewählt werden, sondern in der Lage sind, über die Parteigrenzen zu wirken. Nur so lässt sich die Deutungshoheit in der politischen Debatte zurückerobern.

Wenn SPÖ und ÖVP langfristig erstarken wollen, müssten sie aber auch für ein Projekt werben, das ihrer Mentalität widerspricht. Das Projekt heißt Mehrheitswahlrecht, es wäre ein demokratiepolitischer Meilenstein.

Ein Mehrheitswahlrecht gesteht der stimmenstärksten Partei überproportional viele Mandate zu, sodass sie auch mit einer kleinen Partei bequem eine Regierung bilden kann. SPÖ und ÖVP würden damit nicht mehr durch die Arithmetik in eine Koalition gezwungen. Der Wettbewerb täte beiden gut, sie müssten ihr im Kompromiss erstarrtes Profil schärfen.

Bisher mieden SPÖ und ÖVP dieses Modell, weil sie den möglichen Machtverlust fürchteten. Jetzt sollte ihre Not so groß sein, um über diesen Schatten zu springen.

Rückfragen & Kontakt:

Oberösterreichische Nachrichten

Chef vom Dienst

Tel.: +43-732-7805-401, 434 od. 422