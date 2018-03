ÖSTERREICH: Nachbaur wird Klubchefin bei Team Stronach

Nach Sitzung des Team Stronach: Robert Lugar muss gehen

Wien (OTS) - Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer Dienstagsausgabe berichtet, wird Kathrin Nachbaur die neue Klubchefin des Team Stronach. Das wurde am Montag bei einer Sitzung des Team Stronach in Oberwaltersdorf beschlossen, wie ÖSTERREICH aus Parteikreisen erfuhr.

Stronachs engste Vertraute wird damit Robert Lugar als Klubobmann im Parlament ablösen. Lugar dementierte seine Ablöse gegenüber ÖSTERREICH nicht. Er meinte nur knapp: "Kein Kommentar."

