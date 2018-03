VP-Leeb: Tröpferlweises Aufsperren entbindet nicht von Pflicht zur Aufklärung

Wien (OTS) - Das Stadthallenbad bleibt also wahrscheinlich noch ein Jahr für die breite Öffentlichkeit geschlossen. Heute 1248 Tage nach Schließung öffnete man zumindest den Bereich für die Sportprofis. "Der Schaden, der dem österreichischen Schwimmsport durch den Dilettantismus in der Umsetzung zugefügt wird, ist schwer wieder aufzuholen. Für Schulsport und Breitensport heißt es weiterhin: bitte warten", so LAbg. Isabella Leeb in einer knappen Reaktion.

Nach wie vor sind die tatsächlichen Kosten im Dunkeln und es gibt keine konkreten Aussagen über ein gerichtliches Nachspiel. Die Verantwortung wird nach wie vor zwischen den Beteiligten Wien Holding und StR Christian Oxonitsch hin und hergeschoben. Verschämt versucht man jetzt zumindest mit einer "tröpferlweisen" Eröffnung Gras über die Sache wachsen zu lassen.

Isabella Leeb: "Das Stadthallenbad steht symbolisch für eine lange Reihe verpfuschter Großprojekte, die die SPÖ in Wien in den Sand gesetzt hat (Prater Vorplatz, Zentralfeuerwache, Ronacher). Die Gründe liegen auf der Hand, sie reichen von Freunderlwirtschaft bis Inkompetenz der Verantwortlichen, über Ignoranz der eigenen politischen Verantwortung bis zum nicht vorhandenen Willen aus gemachten Fehlern zu lernen. Die ÖVP Wien wird auch weiterhin darauf drängen, dass die Karten auf den Tisch gelegt und in der Wiener Stadtregierung und den zuständigen Stellen die richtigen Schlüsse für die Zukunft gezogen werden."

"Bis jetzt scheuen sich alle Beteiligten, Fehler auch in den eigenen Reihen zu benennen. Dieses parteipolitische Taktieren stellt StR Oxonitsch über die Loyalität zur Bevölkerung, die ein Recht auf Aufklärung hat", so Leeb abschließend.

