Papst macht beratende Kardinalsgruppe zur festen Institution

Achtköpfiger "Kardinalsrat" soll Franziskus bei Leitung der Weltkirche und der Kurienreform helfen

Vatikanstadt, 30.09.13 (KAP) Papst Franziskus hat die von ihm eingesetzte Arbeitsgruppe zur Kurienreform zu einer ständigen Einrichtung im Rang eines "Kardinalsrates" erhoben. Dieser solle ihm bei der Leitung der Weltkirche sowie der Kurienreform helfen, heißt es in einem am Montag vom Vatikan veröffentlichten Handschreiben des Papstes.

Der Kardinalsrat bestehe vorerst aus den acht Kardinälen, die er am 13. April zu Mitgliedern der Arbeitsgruppe berufen habe. Er behalte sich jedoch vor, weitere Mitglieder in das Gremium zu berufen, so Franziskus. Künftig werde er den Rat als ganzes oder einzelne Kardinäle von Fall zu Fall einberufen. Der Kardinalsrat sei ein weiterer Ausdruck der bischöflichen Gemeinschaft und der Hilfe für den "Petrusdienst", die von den Bischöfen in aller Welt geleistet werden könne, schreibt der Papst.

Der aus acht Kardinälen aus allen Kontinenten bestehende Rat trifft an diesem Dienstag erstmals im Vatikan zusammen, um über eine Kurienreform und drängende Fragen der Weltkirche zu beraten. Europa wird durch den Münchner Kardinal Reinhard Marx vertreten. Weitere Mitglieder des Kardinalsrates sind: Oscar Rodriguez Maradiaga, Erzbischof von Tegucigalpa in Honduras, Oswald Gracias, Erzbischof von Bombay, George Pell, Erzbischof von Sydney, Sean Patrick O'Malley, Erzbischof von Boston, Francisco Errazuriz Ossa, emeritierter Erzbischof von Santiago de Chile und der Erzbischof der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa, Laurent Monsengwo Pasinya.

Während der täglichen Versammlungen vor dem Konklave hätten die Kardinäle den Wunsch geäußert, eine Gruppe von Bischöfen aus aller Welt einzusetzen, auf die der Papst als Ratgeber zugreifen könne, heißt es in dem Handschreiben weiter. Nach seiner Wahl zum Papst habe er darüber wiederholt nachgedacht und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass eine solche Initiative "eine bedeutende Hilfe sein könnte, um den pastoralen Dienst des Nachfolgers Petri zu erfüllen, den mir meine Brüder Kardinäle anvertrauen wollten".

