SOKO Donau im Essl Museum

Die Episode "A schene Leich" zeigt einen Mord im Kunstmilieu - am 1. Oktober 2013 um 20.15 Uhr auf ORF eins

Klosterneuburg/Wien (OTS) - Eine Kunst-Inszenierung wird zur Grundlage für den Mord an einer jungen Frau, die als Wasserleiche in den Donau-Auen gefunden wird. Die Ermittlungen führen die SOKO Donau schließlich in eine Privatsammlung, wo ein zwielichtiger Kurator und zwei aufstrebende Künstler dunkle Machenschaften betreiben. Das Essl Museum - zwischen Donau und Weinbergen in Klosterneuburg gelegen -dient der Episode als idealer Handlungsort, Agnes und Karlheinz Essl sind in ihrer Rolle als Sammlerehepaar zu sehen, morgen um 20.15 Uhr auf ORF eins.

Das SOKO-Team um Stefan Jürgens ("Carl Ribarski"), Gregor Seberg ("Helmuth Nowak"), Lilian Klebow ("Penny Lanz") und Dietrich Siegl ("Oberst Dirnberger") war im Vorjahr zwei Tage lang im Essl Museum im Einsatz. Zu sehen sind unter anderem eine Ausstellungseröffnung mit einer Rede von Prof. Karlheinz Essl in den Ausstellungshallen, Vernehmungen im Büro des Sammlers, Mordermittlungen in der Restaurierungswerkstätte und eine spektakuläre Verfolgungsjagd im Kunstdepot des Museums.

Prof. Karlheinz Essl: "Für uns war es eine neue und sehr außergewöhnliche Erfahrung, bei SOKO Donau mitzuwirken. Das Essl Museum ist ein offenes Haus und wir freuen uns, dass für eine so erfolgreiche Fernsehserie bei uns gedreht wurde."

Die Sammlung Essl zählt mit rund 7000 Kunstwerken zu den bedeutendsten Kunstsammlungen Europas, derzeit sind die Ausstellungen >Sehnsucht Ich< und >Kurt Kocherscheidt< zu sehen.

Rückfragen & Kontakt:

Magdalena Reuss

Essl Museum - Kunst der gegenwart, Presse

reuss @ essl.museum

Tel. 02243/3705062

An der Donau-Au 1, A-3400 Klosterneuburg/Wien