JW-Bundestagung 2013: Bessere Rahmenbedingungen für Jungunternehmer, um Potenzial zu heben

Die 20. Bundestagung in Klagenfurt sorgte für einen neuen Besucherrekord

Wien (OTS/PWK678) - Die 20. Bundestagung in Klagenfurt (27.-

28.9.) machte die Stadt im Süden zum Treffpunkt der heimischen Jungunternehmer- und Führungskräfteszene. Im Mittelpunkt stand die wirtschaftliche Bedeutung der Jungunternehmer für den Wirtschafts-und Lebensstandort Österreich. Dies betonte vor allem Markus Roth, Bundesvorsitzender der Jungen Wirtschaft, im Rahmen der Eröffnungspressekonferenz gemeinsam mit Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl. So zeigt eine aktuelle Studie der Jungen Wirtschaft, welches Potenzial in einem Anstieg der Gründungsaktivität schlummert. "Das Potenzial der Jungunternehmer für die Beschäftigung und Wertschöpfung in Österreich ist enorm. Schon bei einer Steigerung von nur 2 Prozent käme es in den Jahren 2014 bis 2024 zusätzlich zu den vorhandenen Effekten der jährlichen Unternehmensgründungen zu einer Mehrbeschäftigung von etwa 294.000 Personenjahren sowie einem höheren Barwert (Gegenwartswert bezogen auf 2013) der Wertschöpfung von 7,2 Milliarden Euro.Um dieses Potenzial zu heben, braucht es die richtigen Rahmenbedingungen. Dazu gehört die Änderung des Einlagebegriffes im Bankwesen-Gesetz, eine weitere Erhöhung der Prospektpflichtgrenze auf fünf Millionen Euro inklusive stufenweiser Informationspflichten sowie ein Beteiligungsfreibetrag von 50.000 Euro", forderte Roth.

Neuer Rekord: 1.100 Besucher bei der 20. Bundestagung

Das abwechslungsreiche Programm der 20. Bundestagung lockte insgesamt 1.100 Besucher in das Messezentrum Klagenfurt - und sorgte damit für einen neuen Besucherrekord. Hochkarätige Vortragende zogen das interessierte Publikum in ihren Bann. So ließen die Jungunternehmer unter anderem von Marco Freiherr von Münchhausen ihren "inneren Schweinhund zähmen" oder von Samy Molcho "die Bedeutung der Körpersprache" näher bringen. Mit Thomas Müller, dem Profiler-Experten aus der Kriminalpsychologie, lernte das Publikum Menschen zu verstehen, zu analysieren und zu beurteilen. Diese und weitere wertvolle Ratschläge von den zahlreichen Experten machten das Programm der 20. Bundestagung zu einem vollen Erfolg.

Krönender Abschluss: Die Gala-Nacht

Seinen krönenden Abschluss fand die 20. Bundestagung am Samstagabend im Rahmen der exklusiven Gala-Nacht. Zu den ehrenvollen Gästen zählten neben den Jungunternehmern bedeutende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik. Damit fand auch die 20. Bundestagung ihren stimmungsvollen Ausklang. Die 21. Bundestagung findet nächstes Jahr vom 26. bis 27. September in Wien statt - die Vorfreude ist groß, und die Vorbereitungen laufen bereits.(PM)

