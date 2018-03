Wahl 13: 6,1 Millionen informierten sich im ORF, bis zu 1,8 Millionen sahen Wahlabend

ORF-GD Wrabetz: "ORF-Angebote waren Informationsquelle Nummer eins"

Wien (OTS) - Es war das bisher umfangreichste Angebot, das der ORF in den drei Medien Fernsehen, Radio und Internet zu einer Nationalratswahl präsentiert hat und das letztlich wichtige Entscheidungsgrundlage für den Großteil der Bevölkerung war. Allein im ORF-Fernsehen standen in einer Gesamtlänge von rund 30 Stunden u. a. 16 TV-Konfrontationen in ORF 2 samt anschließender Analyse- und Faktenchecker-"ZiB 2", die ORF-eins-Innovation "Die Wahlfahrt", drei "im ZENTRUM spezial"- und sechs "Report"-Ausgaben sowie eine "Diskussion der Kleinparteien" im Vorfeld der Nationalratswahl 2013 auf dem Programm. Am gestrigen Wahlsonntag berichtete allein ORF 2 sieben Stunden live.

Das Publikumsinteresse im Vorfeld und am Wahltag war enorm: Bis zu 1,101 Millionen sahen die "Wahl 13"-Konfrontationen bei durchschnittlich bis zu 31 Prozent Marktanteil. Erfreulich hoch auch das Interesse bei den jungen Zuschauern (E-49 und E-29 Jahre) mit bis zu 26 bzw. 25 Prozent Marktanteil. Ebenfalls hervorragend genutzt -die daran anschließenden "ZiB 2"-Ausgaben mit bis zu 1,068 Millionen Zuschauern. Die ORF-eins-Innovation "Die Wahlfahrt" wurde nicht nur hochgelobt sondern erreichte mit bis zu 338.000 und vorwiegend jungen Zuschauern (im Schnitt 24 bzw. 21 Prozent Marktanteil in den Zielgruppen 12-49 bzw. 21-29 Jahre) Topwerte.

Am gestrigen Wahlsonntag verfolgten bis zu 1,784 Millionen Österreicherinnen und Österreicher (Runde der Spitzenkandidaten im Rahmen der 'Zeit im Bild') die ORF-Wahlberichterstattung. Bereits um 16.00 Uhr (u. a. mit Tarek Leitners Doku über historische Wahlsonntage) waren im Schnitt bereits 587.000 Zuschauer via ORF 2 mit dabei. Die erste Hochrechnung um 17.00 Uhr sahen bis zu 1,513 Millionen (im Schnitt: 1,397 Millionen bei 64 Prozent Marktanteil, 60 Prozent Marktanteil bei E-49 Jahre), das waren rund 200.000 Zuschauer mehr als bei der Nationalratswahl 2008. "Wahl 13 - Das Ergebnis" erreichte um 19.00 Uhr im Schnitt 1,629 Millionen bei 63 Prozent Marktanteil. "Bundesland heute" (1,654 Millionen) erreichte ebenfalls einen Topwert. Ingrid Thurnhers "Diskussion der Spitzenvertreter" sahen im Schnitt 846.000 Zuschauer bei 28 Prozent Marktanteil. Die "ZiB 2 spezial" mit Armin Wolf erreichte durchschnittlich 839.000 bei 36 Prozent Marktanteil, der "Runde Tisch" mit Lou Lorenz-Dittlbacher 500.000 bei 28 Prozent Marktanteil, auch diese beiden Sendungen lagen deutlich über jenen der Wahl 2008.

Insgesamt informierten sich damit allein am Wahlsonntag 3,8 Millionen Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis) im ORF-Fernsehen, das sind 53 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

86 von 100 Minuten: ORF mit Abstand Informationsquelle Nummer eins

Insgesamt informierte das ORF-Fernsehen 6,126 Millionen Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis) zur Nationalratswahl, das entspricht 85 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Dass der ORF dabei die mit Abstand bevorzugte Informationsquelle der Österreicherinnen und Österreicher war, ist evident:

Von allen Fernsehminuten, die das Publikum in österreichischen TV-Sendern zur NR-Wahl nutzte, entfielen 86 Prozent auf die ORF-TV-Sendungen.

ORF-"Wahl 13" als Social-Media-Hit

Intensiv wurden die "Wahl 13"-Konfrontationen und "Die Wahlfahrt" im ORF auch in den Social-Media-Angeboten diskutiert. Dabei wurden mehr als 37.000 Tweets abgesetzt (gezählt wurden ausschließlich Tweets mit den Hashtags #ORFwahl13, #ORFwahl2013, #ORFWahlfahrt und #Wahlfahrt).

100.000 Downloads für "Wahl 13"-App, 4,8 Millionen Sendungsabrufe auf der TVthek

Sehr gut angenommen wurde die "Wahl 13"-App des ORF, die rund 100.000-mal heruntergeladen wurde. Die ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) stellte den Userinnen und Usern Live-Streams und On-Demand-Videos der gesamten ORF-Wahlberichterstattung sowie multimedialen historischen Content zur Verfügung. Insgesamt 4,8 Millionen Videoabrufe (live und on demand), davon 3,5 Millionen für die TV-Konfrontationen, zeigen die äußerst positive Resonanz des Publikums auf dieses umfassende Serviceangebot bis zum Wahlabend.

Die klassische Wahlberichterstattung in news.ORF.at verzeichnete am Wahlsonntag mehr als 5,3 Millionen Klicks. Hochrechnung, Analysen und alle Ergebnisse auf http://news.ORF.at/wahl13 und in der "Wahl 13"-App verzeichneten mehr als 11,5 Millionen Klicks. Insgesamt wurde von fast 700.000 Endgeräten auf die Wahl-Website und die App zugegriffen - nahezu eine Verdreifachung im Vergleich zur Nationalratswahl 2008.

Im ORF TELETEXT wurden alleine am Wahltag die Seiten über Ergebnisse, Reaktionen und Analysen insgesamt mehr als 17,1 Millionen Mal abgerufen. 11,8 Millionen davon entfielen auf das Sonderservice mit den detaillierten Gemeindeergebnissen aus ganz Österreich. Insgesamt verzeichneten die TELETEXT-Nachrichten gestern 24,2 Millionen Zugriffe.

ORF-Radios informierten 3,4 Millionen

Mit zahlreichen Sondersendungen in Ö1, Ö3, FM4 und den Regionalradios, darunter sieben Ö1 "Klartext spezial"-Ausgaben mit den Spitzenkandidaten, widmete sich die ORF-Radioflotte der Wahl 2013. Auf Basis der Werte des Radiotest vom ersten Halbjahr 2013 ist davon auszugehen, dass die ORF-Radios damit mindestens 3,4 Millionen Hörerinnen und Hörer ab 10 Jahren erreichten, das sind 45 Prozent der österreichischen Bevölkerung.

Für ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz hat die Berichterstattung des ORF zur Nationalratswahl 2013 "trotz des im Vergleich zur Nationalratswahl 2008 weiter verschärften Konkurrenzumfelds eindrucksvoll gezeigt: Für die Österreicherinnen und Österreicher war, ist und bleibt der ORF mit allen seinen Medien die mit Abstand wichtigste Informationsquelle. Der ORF ist sich seiner demokratiepolitischen Verantwortung sehr bewusst und bietet seinen Zuseherinnen und Zusehern alle medialen Grundlagen für den persönlichen Meinungsbildungsprozess. Das erreichen wir mit den kompetentesten Journalistinnen und Journalisten, den innovativsten und besten Formaten und mit Hilfe modernster Service-Tools. Es ist höchst erfreulich zu sehen, dass unser Angebot in derart beispielloser Form angenommen wird. Mein spezieller Dank geht an alle an der 'Wahl 13' beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter fordernden Bedingungen Herausragendes geleistet haben."

