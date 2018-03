Papst: Dialog kann Krieg besiegen

Franziskus vor Teilnehmern des Friedenstreffens von Sant' Egidio: Es gibt keine religiöse Rechtfertigung von Gewalt

Vatikanstadt, 30.09.13 (KAP) Für den Frieden braucht es "hartnäckigen, geduldigen, starken, und klugen Dialog, der nichts verloren gibt", so Papst Franziskus am Montag bei einer Audienz mit Teilnehmern des Friedenstreffens der Gemeinschaft Sant'Egidio. "Dieser Dialog kann den Krieg besiegen", betonte der Papst, der laut "Radio Vatikan" an das erste Gebetstreffen für den Frieden in Assisi 1986 erinnerte, zu dem Papst Johannes Paul II. eingeladen hatte. Dieses begründete die Tradition Sant'Egidios mit den Friedenstreffen.

Es gebe keine religiöse Rechtfertigung für Gewalt, so Papst Franziskus. Jede Anwendung von Gewalt sei ein "Nein" zu Gott. Der Papst warnte zudem vor Resignation angesichts des "Leides ganzer Völker" und der "Geiseln der Kriege, der Not, der Ausbeutung" sowie vor Indifferenz und Gleichgültigkeit "gegenüber den Dramen der Kinder, Familien, Alten und aller Opfer von Gewalt". "Wir können nicht zulassen, dass der Terrorismus die Herzen einiger weniger einnimmt und damit Schmerz und Tod für so viele säht", so der Papst.

Das jährliche Friedenstreffen zeige einen Weg zum Frieden. Dieser führe über den "Mut zum Dialog, der Hoffnung gibt". Weil es an Dialog mangele, deshalb "gibt es in der Welt so wenig Frieden", sagte das Kirchenoberhaupt. Der Dialog ermögliche das Zusammenleben verschiedener Gruppen und bilde Brücken zwischen Generationen, Ethnien und Überzeugungen. An die Religionsführer appellierte der Papst, "echte Akteure im Dialog zu sein" und auf diese Weise zu "Handwerkern des Friedens" zu werden".

Der Papst betonte aber nicht nur den dialogischen Charakter des Friedenstreffens, sondern auch die Verbundenheit im Gebet. "Dialog und Gebet wachsen oder verdorren gemeinsam. Die Beziehung des Menschen mit Gott ist die Schule und die Nahrung des Dialoges mit den Menschen", so Papst Franziskus.

