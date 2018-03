Hilfe aus Österreich für traumatisierte Flüchtlingskinder aus Syrien

Spenden an Hilfswerk Austria International ermöglichen psychosoziale Programme in Beirut

Wien (OTS) - "Die Kinder Syriens haben zu viel und zu lange gelitten und werden die Folgen dieser Krise noch über Jahre tragen müssen", brachte UNICEF-Chef Anthony Lake kürzlich in New York das Drama im Bürgerkriegsland auf den Punkt. Wo in Syrien ihre Häuser standen, klaffen heute Bombenkrater. Wo Mädchen und Buben zur Schule gingen, häufen sich Berge von Schutt und zerborstenem Glas. Schlimmer noch:

Die permanente Todesangst zerfrisst die Seelen dieser Menschen. Kinder, die Gräueltaten mit ansehen mussten, sind so stark traumatisiert, dass sie gar nichts mehr sagen wollen.

Hilfswerk Austria International nimmt sich als Partner von Nachbar in Not und durch die tatkräftige Mithilfe privater Spender und Spenderinnen insbesondere der psychosozialen Versorgung von Kindern und Jugendlichen an, die aus Syrien in den benachbarten Libanon flüchten konnten. Der Nachbarstaat ist mit den mehr als 750.000 Menschen, die es bisher über die Grenze geschafft haben, völlig überfordert. Syrische Familien hausen in den Vororten von Beirut unter teils erbärmlichen Zuständen auf engstem Raum. Besonders prekär ist der permanente Kampf ums Überleben für die Kinder.

Im Jugendzentrum von Burj Hammoud ermöglicht HWA International derzeit ca. 200 Mädchen und Buben, die Gewalt erlebt und Zerstörung in ihrer Heimat mitangesehen haben, professionelle Hilfe bei der Bewältigung ihrer Traumen. In einem ersten Schritt geht es vor allem darum, dass die Sieben- bis 15-Jährigen wieder Vertrauen fassen. Sie werden zum Beispiel von Sozialarbeiter/innen ermutigt, über ihre Sorgen und Ängste zu sprechen und über das, was sie in Syrien erlebt haben. Die Kinder spüren, dass jemand ihre unsichtbaren aber tiefen Wunden sieht. Alleine dadurch, dass sie jeden Tag für einige Stunden aus ihrer Flüchtlingsunterkunft herauskommen und Aufmerksamkeit erfahren, können ihre Schmerzen gelindert werden.

Die Eltern werden in die Freizeitaktivitäten eingebunden. Außerdem erhalten Familien dringend benötigte Babynahrung, Windeln, Hygieneartikel. In Koordination mit dem UNHCR wurde ein Gutschein-System als beste Lösung dafür entwickelt, da es die Würde der Begünstigten gewährleistet und ihnen eine flexible Auswahl von Produkten zugänglich macht. Gutscheine, die in umliegenden Geschäften eingelöst werden können, unterstützen auch die Wirtschaft im Land, was durch die Schwächung lokaler Märkte aufgrund des verheerenden Kriegs von Bedeutung ist.

Lassen wir diese Menschen nicht in Stich. Helfen wir zusammen!

Um zügig weiter arbeiten zu können bittet Hilfswerk Austria International im Rahmen der aktuellen Berichterstattung um einen Spendenaufruf.

Spendenkonto: P.S.K. 90.001.002, BLZ 60000, Kennwort: Syrien

