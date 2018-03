Studie der Sedo GmbH: Werbe- und Marketingbranche setzt auf neue Internetadressen / 64 Prozent sehen großes Potenzial in den neuen Top-Level-Domains für Kampagnen mit hohem Wiedererkennungswert

Köln (ots) - Sedo, die weltweit führende Domainhandelsplattform, stellt heute die aktuellen Ergebnisse ihrer im August diesen Jahres durchgeführten Umfrage zum Thema "Einführung neuer Top-Level-Domains" innerhalb der Kommunikations- und Marketingbranche vor. 360 Entscheider aus den Bereichen Werbung, Kommunikation und Marketing wurden dazu befragt. Zentrales Thema der Studie war: Wissen die Kommunikationsverantwortlichen über die Einführung der neuen Webendungen Bescheid? Welche Chance oder Risiken sehen sie darin?

54 Prozent der Befragten gaben an, bisher nichts über die Einführung der neuen Top-Level-Domains (TLDs) gehört zu haben oder etwas darüber zu wissen. Gleichzeitig sehen 64 Prozent große Chancen durch die neuen Endungen für die Entwicklung starker Marketing-Kampagnen. Ein Drittel der Befragten sieht den Vorteil vor allem in der Gestaltungsmöglichkeit von individuellen Domains, weshalb 28 Prozent angaben, schon aus diesem Grund eine neue Domain erwerben zu wollen. Eine Vielzahl von ihnen ist der Ansicht, dass die neuen Adressendungen zu einem starken und nutzvollen Kommunikationswerkzeug avancieren werden. Mittels prägnanterer Domains lassen sich Inhalte oder Produkte zielgruppenspezifischer präsentieren. So geben 59 Prozent der Befragten an, sie würden eine Domain in Betracht ziehen, die eine andere Endung als .com besitzt. 57 Prozent meinen sogar, dass auch die Konsumenten Internet-Adressen mit einer anderen Endung als .com verstehen werden.

Die vollständige Studie steht unter dem Link http://bit.ly/1fu91eM als Download bereit.

Eine Top-Level-Domain (TLD) ist die Endung einer Internetadresse wie z.B. .com, .net, .org. Nach der Genehmigung durch die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), werden eine Vielzahl neuer Webadressen in den nächsten Monaten auf den Markt kommen. Dies sind z.B. markenspezifische (.nike oder .aol), geographische (.ruhr, .saarland, .hamburg) und generische Endungen wie .music oder .home bzw. .shop.

