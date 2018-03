Cineplexx präsentiert neuen Markenauftritt

Neues Logo, neuer Claim, neuer Imagefilm - der Markenauftritt des größten heimischen Kinobetreibers wurde von der Wiener Agentur Riebenbauer Design neu inszeniert

Wien (OTS) - "Unsere Welt des Kinos. Seit 1967" - dieser Slogan steht im Mittelpunkt des neuen Markenauftritts von Cineplexx. Basis des gestalterischen Konzeptes für das Rebranding war eine morphologische Studie, die in Zusammenarbeit mit Anita Bohmann Brand Consulting durchgeführt wurde. Die Studie rückt zwei zentrale Botschaften in den Mittelpunkt der Markenkommunikation: Zum einen das Erlebnis Kino, das weit über den reinen Filmgenuss hinausgeht, zum anderen die über 40-jährige Geschichte und Tradition des österreichischen Familienunternehmens. Die Betonung dieser beiden Botschaften sind die zentralen Elemente der Neupositionierung. Auch das Logo wurde einem akzentuierten Facelift unterzogen. Ein neuer Schriftzug und eine neue Typografie verhelfen dem Logo zu einer klaren Darstellung. Kommunikative Essenz des Marken-Relaunchs ist eine neue Imagekampagne mit einem sehr emotionalen Imagefilm. Dieser zeigt, was Kino über den reinen Filmgenuss hinaus noch leistet. "Durch das Rebranding von Cineplexx können wir unseren Kunden noch stärker vermitteln, wie sehr wir als österreichisches Traditionsunternehmen mit dem Thema Kino verbunden sind", sagt Christian Langhammer, geschäftsführender Gesellschafter der Constantin-Film Unternehmensgruppe.

"I'll be back"

Ein weiteres Fundament des neuen Brandings ist die Verwendung von Filmzitaten. Mit bekannten Sprüchen, wie "Hasta la vista", "I'll be back" und "Ich schau dir in die Augen, Kleines" soll die hohe Emotionalität des Themas Kino in die Marke integriert werden. Durch die Integration von Zitaten, die Teil unserer Alltagskultur sind, in die Marke Cineplexx werden alle positiven Emotionen und Erlebnisse, welche mit den Filmzitaten verbunden sind, auf die Marke übertragen. Verantwortlich für das Rebranding von Cineplexx ist die Designagentur "Riebenbauer Design". Das im Jahr 2003 von Franz Riebenbauer in Wien gegründete Unternehmen gehört zu den führenden Designagenturen Österreichs.

Neues Branding, neue Website

Zeitgleich mit der Umsetzung der Markenüberarbeitung launcht Cineplexx auch eine neue Website. Das Onlineportal www.cineplexx.at wurde von der Linzer Agentur Netural komplett überarbeitet und mit einer modernen Info-Architektur sowie neuen Features ausgestattet. Im Zentrum der neuen Website steht die "Quick Ticket"-Funktion. Mit diesem Feature können Besucher mit nur vier Klicks einfach und unkompliziert ihr Kinoticket erwerben. Übersichtlichkeit und intuitive Handhabung, modernes Design und spannendere Optik kombiniert mit der Integration von Social Media Kanälen sind weitere Elemente des neuen Online-Auftritts von Cineplexx. Die Website ist auch für mobile Endgeräte optimiert und bietet somit die Möglichkeit, auch unterwegs sämtliche Features wie z.B. Mobile Ticketing zu nutzen.

Constantin Film-Holding GmbH wurde 1951 als Filmverleih in Österreich gegründet. Ende der 1960er Jahre wurde ein zweites Standbein im Bereich Kinobetrieb geschaffen. In diesem Segment wurden bis Anfang der 1990er Jahre 25 traditionelle Kinos und Kinocenter betrieben. Danach folgte ein Strukturwandel im Kinobetriebsbereich. Im Jahr 1993 wurde die Cineplexx Kinobetriebe GmbH gegründet, ein Tochterunternehmen der Constantin Film Holding GmbH. Das Unternehmen entwickelte sich in einer Zeit, als viele traditionelle Kinos in Österreich verschwanden und Multiplex-Kinos den Markt eroberten.

Constantin Film reagierte auf diesen Trend und bildete in Österreich eine Gruppe mit 20 Kinos und 157 Leinwänden. Darüber hinaus bestehen traditionelle Lichtspieltheater mit insgesamt 16 Sälen. 2009 startete die Cineplexx INTERNATIONAL GmbH die Expansion ins benachbarte Ausland und eröffnete in Bozen/Südtirol das erste Kino außerhalb Österreichs. Ebenso übernahm Cineplexx in Zagreb ein Kino in der Innenstadt und legte damit den Grundstein für die Expansion in Kroatien. 2011 und 2012 folgten weitere Cineplexx Kinos in Kroatien, Serbien, Montenegro und Mazedonien. Die letzte Expansion erfolgte im Mai 2013 mit der Eröffnung von fünf Cineplexx Multiplex Kinos in Slowenien. Aktuell werden 94 Leinwände außerhalb Österreichs bespielt. Heute ist Cineplexx mit 35 Multiplex- und 6 traditionellen Standorten in Österreich, Kroatien, Serbien, Slowenien, Montenegro, Mazedonien und Italien vertreten und bietet in 267 Sälen ca. 60.000 Sitzplätze. Mit rund 1.100 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2012 einen Umsatz von 115 Millionen Euro. 2012 begrüßten die Cineplexx Kinos rund 10,5 Millionen Besucher. Mehr Informationen auf www.cineplexx.at

