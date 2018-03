RfW-BO Amann gratuliert der FPÖ und HC Strache zum großartigen Wahlerfolg!

"Etliche RfW-Mitglieder ziehen wieder für die FPÖ ins Parlament ein. EPU, Kleinstunternehmer sowie kleine und mittlere Betriebe werden in der FPÖ wieder eine starke Vertretung haben."

Wien (OTS) - "Der Sieger der Nationalratswahl heißt FPÖ: Im Namen des RfW Österreich gratuliere ich FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache und allen FPÖ-Landesgruppen ganz herzlich zu diesem Erfolg", so heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann. Das Wahlergebnis sei nicht nur ein starkes Votum für die freiheitliche Politik, sondern auch eine klare Absage an die mittelstands-, wirtschafts- und leistungsfeindliche Politik von SPÖ und ÖVP.

"Außer leeren Versprechungen, weiteren Belastungen und Reformstillstand können wir Unternehmer uns von weiteren fünf Jahren SPÖVP nichts erwarten: Die SPÖ betrachtet den Mittelstand - und dazu gehören zahlreiche Selbstständige - als die "Melkkuh Nummer eins" für ihre Umverteilungsfantasien, die ÖVP ist und bleibt eine reine Lobbying-Partei für Großindustrie und Bankensektor. Dass die FPÖ derart gestärkt aus der Wahl hervorgeht, ist daher auch ein Gewinn für die kleine und mittelständische Wirtschaft in Österreich und ihre Mitarbeiter", so Amann. "Als RfW-Bundesobmann freue ich mich aber auch ganz speziell über die klaren Zuwächse in Oberösterreich, Niederösterreich, Tirol und natürlich über das ausgezeichnete Ergebnis in meiner Heimat Voralberg. In diesen Bundesländern standen RfW-Mitglieder als Spitzenkandidaten an vorderster Front. Meine absolute Hochachtung gilt auch der FPÖ-Steiermark, die mit ihrem fulminanten Ergebnis Platz eins erobert hat", so Amann.

Wie 2008 würden auch jetzt wieder zahlreiche RfW-Mitglieder für die Freiheitlichen in den Nationalrat einziehen. "Sie sind wieder der Garant dafür, dass EPU, Kleinstunternehmer sowie kleine und mittlere Betriebe in der FPÖ eine starke Vertretung haben", so Amann.

