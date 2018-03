Bundesjugendvertretung: Wahlbeteiligung stärken - Politische Bildung ausbauen!

Die BJV startet Initiative zur Politischen Bildung. Videospot ab heute online auf www.bildungmachtpolitik.at

Wien (OTS) - Nach der Nationalratswahl fordert die Bundesjugendvertretung (BJV) Maßnahmen zur Stärkung der Wahlbeteiligung: "Die Wahlbeteiligung ist schon seit Jahren im Sinken. Auch diesmal wird sie nur rund 74% ausmachen. Es ist ein demokratiepolitisches Armutszeichen, wenn immer weniger Menschen an Wahlen teilnehmen", so BJV-Vorsitzende Johanna Tradinik.

Was das genaue Wahlverhalten von Erst- und JungwählerInnen betrifft, seien jetzt noch die Endergebnisse abzuwarten. Bezogen auf die Nationalratswahl 2008 ist aber davon auszugehen, dass die Wahlbeteiligung junger Menschen nicht sonderlich von der Durchschnittsbevölkerung abweicht. Auch dass junge Menschen überdurchschnittlich Oppositions- und unterdurchschnittlich Regierungsparteien gewählt haben, ist kein neues Phänomen.

Jugendliche zur Beteiligung motivieren

Die BJV-Vorsitzende zeigt auf, wie wichtig es ist, gerade die Beteiligung junger Menschen zu stärken: "Ob man sich an Wahlen beteiligt oder nicht, manifestiert sich schon sehr früh. Umso wichtiger ist es daher, junge Menschen zur Wahlbeteiligung zu motivieren, ansonsten wird ein großes Potenzial vertan." Jugendliche können durch einfache Maßnahmen zur politischen Partizipation motiviert werden, erklärt Tradinik weiter: "Was sich junge WählerInnen am meisten wünschen, sind Informationen, der Dialog mit PolitikerInnen und vor allem, dass sie und ihre Anliegen ernst genommen werden. Hier gibt es bei den Parteien noch großen Aufholbedarf."

Politische Bildung in den Kinderschuhen

Was sich auch vor dieser Wahl gezeigt hat, ist, dass Politische Bildung in Österreich nach wie vor in den Kinderschuhen steckt:

"Österreich ist zwar das einzige Land in Europa, in dem schon ab 16 Jahren gewählt werden darf, jedoch hinken wir bei der Verankerung Politischer Bildung weit hinterher. Junge Menschen wünschen sich hier klare Schritte vorwärts", betont Tradinik.

Derzeit gibt es an Österreichs Schulen Politische Bildung nur als Anhängsel anderer Fächer und in verschiedenen Schulstufen: "Aktuell wird Politische Bildung quer durch Österreich in 14 verschiedenen Schultypen, mittels 6 verschiedenen Schulfächern und in unterschiedlichen Schulstufen unterrichtet. Es hängt also rein vom Zufall ab, ob und wie sehr SchülerInnen von Politischer Bildung profitieren können", kritisiert Tradinik.

BJV-Initiative "bildung.macht.politik"

Die BJV hat unter dem Titel "bildung.macht.politik" eine Initiative gestartet, mit der sie sich für die flächendeckende Verankerung Politischer Bildung an Österreichs Schulen einsetzt: "Wir fordern Politische Bildung als eigenes Fach aber der 5. Schulstufe, damit alle SchülerInnen den gleichen Zugang dazu haben. Denn junge Menschen haben das Recht, über ihre politischen Partizipationsmöglichkeiten Bescheid zu wissen und sie auch entsprechend anwenden zu können", so Tradinik abschließend.

Im Rahmen ihrer Initiative wird die BJV in den nächsten Monaten Aktionen und Veranstaltungen organisieren und ihre Forderungen an die neue Regierung richten.

Der Videospot zur Initiative "bildung.macht.politik" ist auf www.bildungmachtpolitik.at abrufbar.

