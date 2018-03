VHS Wien: Wissenschaft für alle mit der VHS science card

Über 150 Vorträge um nur 29 Euro besuchen

Wien (OTS) - Die VHS science card bietet ein halbes Jahr lang Zugang zu über 150 Wissenschaftsvorträgen - und das zum einmaligen Preis von nur 29 Euro. Wissenschaft und Forschung werden bei der VHS Wien für breite Bevölkerungsschichten zugänglich gemacht und ohne die Voraussetzung der schwer zugänglichen Fachsprache präsentiert. Neben naturwissenschaftlichen Erkenntnissen werden auch Forschungsergebnisse aus den Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften präsentiert. In den Vorträgen stellen renommierte und aufstrebende, junge WissenschafterInnen aktuelle Erkenntnisse der Forschung anschaulich dar. Alle Interessierten können so die spannende Welt der Wissenschaft erleben. Darüber hinaus bekommen science card-BesitzerInnen bei mehrteiligen Science-Veranstaltungen Preisnachlässe.

Demokratischer Zugang zu Wissenschaft

Wissenschaftliche Erkenntnisse haben eine immer größere Wirkung auf die Gesellschaft, sei es langfristig oder kurzfristig. Umso wichtiger ist es, Wissenschaft einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und eine gesellschaftliche Diskussion über die Ergebnisse der Forschung anzustoßen. Mit dem Science Programm versucht die VHS Wien Wissen demokratisch zugänglich zu machen, fern von allen Beschränkungen.

Gesundheit als Vortragsthema

Ein besonderes Highlight aus dem Gesundheitsbereich der VHS Wien bietet eine Vortragsreihe der VHS Hietzing, die ExpertInnen aus dem Krankenhaus Hietzing gestalten. Am 2. Oktober um 18.30 Uhr startet die Reihe im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) aus Anlass von 100 Jahre Krankenhaus Hietzing. Der erste Vortrag setzt sich mit Brustkrebsfrüherkennung und der optimalen Behandlung auseinander. Es referieren: Univ.Prof. Dr. Paul Sevelda, Leiter d. Brustgesundheitszentrums im KH Hietzing sowie Präsident der österreichischen Krebshilfe; DGKS Katrin Failenschmid und Elisabeth Schidrich, Abteilungsleiterin der MTDG am Institut für Radiologie im Krankenhaus Hietzing. Mit der science card ist der Vortrag kostenlos zugänglich. Der nächste Vortrag am 16. Oktober setzt sich mit "Schlaganfall - vorbeugen, erkennen und behandeln" auseinander.

Das ganze Programm und mehr Informationen zum Science-Programm finden Sie unter www.vhs.at/science, 01/893 00 83 oder unter info @ vhs.at.

