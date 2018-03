Worldwide Photowalk am 5. Oktober in Wien

Wien (OTS) - Am 5. Oktober treffen sich in weltweit über 1000 Städten wieder mehr als 30.000 Menschen zum gemeinsamen Fotografieren. Der österreichische Fotograf Heimo Mauser wird den ersten der insgesamt zwei Walks in Wien leiten, es winken eine Reihe von schönen Preisen.

"Wir werden am Samstag ab 16 Uhr das Nordufer des Donaukanals von Höhe Augartenbrücke mit seinen Brücken, Schiffen, Graffitis und Hochhauskulissen bis hin zum Design-Tower fotografisch erkunden." erklärt Heimo Mauser, der den Walk am Donaukanal leiten wird. "Und das Beste kommt diesmal zum Schluss!" stilwerk im Design-Tower wird allen Teilnehmern einen Gratis-Willkommenstrunk sowie eine kostenlose Architekturführung im fotografisch höchst interessanten Design-Tower des französischen Star-Architekten Jean Nouvel spendieren. Anschließend besteht für alle Teilnehmer die Möglichkeit im Steakhouse El Gaucho den Walk gemütlich ausklingen zu lassen.

Wer eine Kamera oder ein Smartphone und Lust am Fotografieren hat, kann sich unter

http://worldwidephotowalk.com/walk/wien-wien-osterreich-donaukanal/

kostenlos für den weltweit größten Fotowalk registrieren. Alle Teilnehmer können ihr bestes Foto auf der Website des Worldwide Photowalk einreichen, das Siegerfoto nimmt danach am internationalen Wettbewerb teil.

Fotowalk den Donaukanal entlang. Wir gehen am 5. Oktober um 16

Uhrgemeinsam vom Nordufer des Donaukanals auf Höhe der

Augartenbrücken den Donaukanal entlang bis zur Schwedenbrücke und

treffen uns dann um 18 Uhr im Design-Tower.



Datum: 5.10.2013, 16:00 - 18:00 Uhr



Ort:

Nordufer Donaukanal Abgang Augartenbrücke bis Design-Tower

Aufgang Schwedenbrücke

Wien



