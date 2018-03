Bundesheer: Black Hawk landet am AKH

Film- und Fototermin am 1. Oktober 2013

Wien (OTS/BMLVS) - Am Dienstag, den 1. Oktober 2013 gegen 09:00 Uhr, landet ein Bundesheer-Hubschrauber vom Typ S-70 "Black Hawk" am Dach des AKH Wien. Zum ersten Mal trainieren Bundesheer und AKH die Schnittstelle zwischen medizinischer Versorgung eines Schwerverletzten während des Fluges und der Übergabe an ein Großkrankenhaus.

Der "Black Hawk" könnte dann zum Einsatz kommen, wenn innerhalb kürzester Zeit sehr viele Patienten anfallen. Das könnte in einem Katastrophenfall, wie zum Beispiel bei einem Hochwasser, der Fall sein. Dann ist es notwendig, innerhalb kürzester Zeit sehr vielen Patienten rasch und professionell helfen zu können. Für ein solches Szenario bereitet sich der "Black Hawk" im Rahmen dieser Übung vor.

Darüber hinaus findet die technische Überprüfung der neuen Landeplattform des AKH statt. Das AKH hat seinen vorhandenen Hubschrauberlandeplatz ausgebaut, um auch schweren Hubschraubern, wie dem "Black Hawk", eine Landung zu ermöglichen.

Das Österreichische Bundesheer kann mit dem S-70 "Black Hawk" Schwerverletzte rasch und erschütterungsfrei transportieren. Der Hubschrauber kann bis zu 20 Personen oder ca. vier Tonnen Last transportieren.

Den MedienvertreterInnen wird die Möglichkeit gegeben, mit den Verantwortlichen des AKH und des Bundesheeres nach der Landung alle Fachfragen zur Übung zu diskutieren.

