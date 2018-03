FPÖ-LPO Ragger: Erste Etappe zum Wiedererstarken der FPÖ-Kärnten

Wahl zeigt großes Potential des freiheitlichen Lagers

Klagenfurt (OTS) - "Das Ergebnis der Nationalratswahl war die erste Etappe zum Wiedererstarken der FPÖ. Die Talsohle ist durchschritten. Wir sind als zweitstärkste politische Kraft wieder eindeutig bestätigt worden und der Weg der Erneuerung mit einem neuen Team findet beim Wähler Anerkennung, fasst der Obmann der FPÖ Kärnten LR Mag. Christian Ragger die Beratungen des Parteivorstandes nach der Wahl Montag früh zusammen. Die entscheidende Aufgabe der nächsten Monate liege darin, das freiheitliche Lager in Kärnten wieder zu vereinen.

"Wenn man das Ergebnis der FPÖ, des BZÖ und auch die noch immer hohe Zahl von Nichtwählern, von denen viele grundsätzlich für die FPÖ ansprechbar sind, zusammenzählt, zeigt sich nach wie vor ein riesiges Potential für die Freiheitlichen in Kärnten", betont Ragger. "Wir müssen alles tun, um diese Wähler zurückzuholen", gibt er das FPÖ-Ziel vor. Die NR-Wahl sei hierfür eine ideale Motivation. Daher erweitern die Kärntner Freiheitliche auch ihr Serviceangebot für die Bevölkerung. "Die FPÖ Kärnten gründet ein Bürgerbüro, was dringend nötig ist, weil die Linkskoalition die beliebte Serviceeinrichtung in der Landesregierung beseitigt hat, und für junge Unternehmer wird eine Anlaufstelle Junge Wirtschaft eingerichtet", so Ragger.

Er hält es jedenfalls für einen Trugschluss der rot-schwarz-grünen Linkskoalition, wenn sie diese Wahl als eine Bestätigung betrachte. Erste Signale der Unzufriedenheit in der Bevölkerung seien unübersehbar. "Seit die Linkskoalition im Amt ist, herrsche Stillstand. Hinzu kommt, dass sie einige gravierende Reformpläne bis zur Wahl unter Verschluss gehalten hat. In den nächsten Wochen kommen auf die Kärntner böse Überraschungen zu", erklärt Ragger abschließend.

