"Willkommen Österreich" mit Anna Fenninger und Boris Bukowski

Außerdem in "DIE.NACHT" von ORF eins: "Science Busters" und neue Folgen "Reiseckers Reisen"

Wien (OTS) - Eine erfolgreiche Skirennläuferin, ein Urgestein der österreichischen Musikszene, eine Reise ins All und die Wiener Krieau - so vielfältig präsentiert sich die "DIE.NACHT" am Dienstag, dem 1. Oktober 2013, ab 22.00 Uhr in ORF eins. Den Beginn machen Stermann und Grissemann, die in einer neuen Ausgabe von "Willkommen Österreich" die preisgekrönte Spitzensportlerin Anna Fenninger und den erfolgreichen Musiker Boris Bukowski begrüßen. Auf dem Prüfstand steht Wahlorakel Bruno: Hat die Schnecke mit ihrer Prognose zur Nationalratswahl recht behalten? Im Anschluss dreht sich für das Wissenschafterteam der "Science Busters" um 22.55 Uhr alles um den Roten Planeten. Dringenden Fragen wie die Wahl des richtigen Lichtschutzfaktors gegen "Sonnenflares" auf dem Mars wird nachgegangen. Martin Puntigam, Univ.-Prof. Heinz Oberhummer und Univ.-Lekt. Dir. Werner Gruber philosophieren außerdem darüber, wie sich eine Reise auf den Mars gestalten würde. Danach präsentiert ORF eins um 23.25 Uhr neue Folgen der Reisereportage "Reiseckers Reisen". Ausgestattet mit einer kleinen Kamera auf der Brille und einem Diktiergerät zieht Michael Reisecker durch die Wiener Krieau und geht dabei Geschichten des täglichen Lebens nach.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" um 22.00 Uhr

Zu Gast bei Grissemann und Stermann: Anna Fenninger und Boris Bukowski

Anna Fenninger gewann im März 2013 einen Super-G und damit zum dritten Mal ein alpines Skiweltcuprennen. Im Dezember davor erreichte sie am Semmering beim Riesentorlauf den ersten Platz und konnte den Erfolg aus dem Jahr 2011 in Lienz wiederholen. Im Februar 2011 wurde Anna Fenninger Weltmeisterin in der Superkombination. 2005 wurde die Spitzensportlerin in den Kader des Österreichischen Skiverbandes aufgenommen. Sie fährt in allen Disziplinen und gehört seit 2008 der Nationalmannschaft des Österreichischen Skiverbandes an. Zusätzlich ist sie Mitglied des Skiclubs Hypo Hallein.

"Unter bunten Hunden" heißt die Biografie von Boris Bukowski, der einen Doktortitel in Rechtswissenschaften hat. In seinem Buch lässt der österreichische Musiker die Charaktere aus seinem "privaten virtuellen Wachsfigurenkabinett" aufmarschieren. Er erzählt von Begegnungen mit Kollegen wie Falco, Konstantin Wecker oder auch Charles Bukowski. Auf der Tour "Stories & Songs" liest Boris Bukowski aus seinem Buch und gibt, begleitet von Gitarrist Florian Wagner, zum Teil bisher unveröffentlichte Songs zum Besten. Zu den größten Hits des Steirers zählen "Trag meine Liebe wie einen Mantel", "Kokain" oder "Euer Fritze mit der Spritze". In den 70er Jahren war Bukowski Schlagzeuger der Band Magic. Als Produzent im eigenen Tonstudio ist er an der Entstehung der ersten Alben der EAV, STS oder Peter Weibel beteiligt. 1985 erschien sein erstes Soloalbum "Boris Bukowski". 1993 spielte er die Hauptrolle in Peter Patzaks Film "Waikiki".

"Science Busters - Wer nichts weiß, muss alles glauben: Mars macht mobil", 22.55 Uhr

Nach dem Mond knöpfen sich die Science Busters diesmal den Mars vor. Seit vielen Jahrhunderten träumen die Menschen von einer Reise zum Roten Planeten. Dabei ist es dort saukalt, es zieht und der Mars ist rostig. Martin Puntigam, Univ.-Prof. Heinz Oberhummer und Univ.-Lekt. Dir. Werner Gruber erzählen, warum man auf den Weg zum Mars eher ein dickeres Buch als Reiselektüre mitnehmen sollte, welchen Lichtschutzfaktor man gegen Sonnenflares schmieren muss und ob man auch im Weltraumlift aus Sicherheitsgründen an der Wand stehen soll.

"Reiseckers Reisen: Wien - Krieau", 23.25 Uhr

Mit Brillenkamera auf der Nase und Tonaufnahmegerät in der Tasche begegnet Dokumentarfilmer Michael Reisecker Menschen auf seine Art und entlockt ihnen ihre Lebensgeschichten, die von Kuriositäten, dem ganz normalen Alltag oder skurrilen Eigenheiten erzählen. Zum Auftakt der neuen Staffel erkundet Reisecker die Hauptstadt Österreichs. Abseits von bekannten Pfaden rund um Stephansplatz und Riesenrad findet er im Wiener Prater, dem größten Naherholungsgebiet Wiens, Leute und Geschichten, die oft spannender und größer sind, als man auf den ersten Blick vermuten würde und einen unweigerlich in ihren Bann ziehen. "Reiseckers Reisen - Krieau" gibt einen ermunternden Einblick in den mitunter kuriosen Alltag menschlichen Seins.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann", "Science Busters -Wer nichts weiß, muss alles glauben" und "Reiseckers Reisen" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at