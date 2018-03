Mit der WESTbahn zum Wiener Wiesn-Weltrekord!

Am 6. Oktober will sich Österreichs größtes Volksfest mit einem Weltrekord im Guinness Buch der Rekorde verewigen - die WESTbahn unterstützt dies mit der "Trachtenpärchen-Aktion"

Wien (OTS) - Noch bis zum 6. Oktober 2013 haben alle Wiener Wiesn-Fans aus Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich die Möglichkeit zu Top-Preisen mit der WESTbahn in die Bundeshauptstadt zu gelangen. Unter dem Credo "Fesch reisen mit der WESTbahn" bietet das private Bahnunternehmen seinen Kunden eine Aktion, die nicht nur erfolgreich ist, sondern vor allem auch gute Stimmung in den Zügen verbreitet: Denn alle Kunden, die zu zweit in Tracht mit der WESTbahn nach Wien unterwegs sind, reisen zum Spezialpreis! Lediglich das Zauberwort "Trachtenpärchen" trennt damit den zweiten Reisenden vom Halbpreis-Ticket* des ohnedies schon sensationell günstigen Haustarifs. Als Beispiel: Für die Fahrt von Salzburg nach Wien kauft die erste Person ein Haustarif- oder Aktions-Ticket der WESTbahn und die zweite Person reist um nur 12,50 Euro!

"Viele Kunden haben die Aktion schon genutzt und sind bereits in ihrem schönsten Dirndl oder ihrer Lederhosen nach Wien gereist. So profitieren sie nicht nur von der Top-Qualität der WESTbahn, sondern auch von den Top-Preisen für die Anfahrt zum Wiener Trachtenspektakel. Übrigens kann man auch auf Facebook die feschen Trachtenpärchen bewundern, die schon mit uns gefahren sind", so Dr. Erich Forster, CEO der WESTbahn Management GmbH.

Seit 19. September 2013 findet das größte Wiener Volksfest im Prater statt und der Erfolg spricht für sich: Denn die Wiener Wiesn bricht mit bisher 320.000 Gästen alle Besucherrekorde. Am Schlusstag, dem 6. Oktober 2013, legen die Veranstalter noch eins drauf - bei einem Weltrekordversuch sollen Trachtenpärchen am Platz des Wiener Riesenrades das Logo des Wiesn-Festes nachstellen. Paare, die dabei mithelfen wollen, dass das Wiesn-Fest mit dieser Aufgabenstellung ins Guinness Buch der Rekorde einzieht, können sich auf der Website des Wiener Wiesn-Festes anmelden.

Die WESTbahn unterstützt mit ihrer "Trachtenpärchen-Aktion" natürlich den Weltrekordversuch der Wiener Wiesn und hofft daher, dass sich alle Trachtenliebhaber nicht nur BIS, sondern besonders auch AM 6. Oktober noch einmal ins Dirndl und in die Lederhose "g'wandn", um in Wien als fesches Trachtenpärchen und Teilnehmer den Weltrekord zu holen!

Alle weiteren Informationen finden Sie auf der Homepage unter www.westbahn.at

*Die Bezeichnung "Halbpreis" bezieht sich ausschließlich auf den Haustarif der WESTbahn. Das Halbpreis-Ticket ist nicht mit Verbundfahrscheinen kombinierbar und gilt ausschließlich für Fahrten nach Wien im Zeitraum zwischen 19. September und 6. Oktober 2013 an allen Tagen und in allen Zügen der WESTbahn. Das Halbpreis-Ticket kann vorab online oder direkt im Zug erworben werden.

