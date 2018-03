WearFair & mehr 2013: Fulminanter BesucherInnenrekord und fantastische Stimmung

Fast 14.000 BesucherInnen auf Linzer Messe: Nachhaltiger Lebensstil ist gefragt

Linz (OTS) - Drei Tage, 146 Messestände, zwei hochkarätige Modeschauen - und fast 14.000 BesucherInnen: Das sind Zahlen zur WearFair & mehr 2013. Bereits vor der offiziellen Eröffnung der Messe für ökofaire Mode und nachhaltigen Lebensstil bildeten sich lange Schlangen vor den beiden Eingängen zu den Hallen der Tabakfabrik. Dieser Andrang riss bis zur letzten Stunde am Sonntagnachmittag nie ab. Geschäftsführerin Uta Varty ist glücklich: "Die BesucherInnenzahlen übertreffen unsere kühnsten Erwartungen und zeigen uns, dass wir unserem Bestreben, KonsumentInnen ökofaire Mode und einen nachhaltigen Lebensstil anzubieten, auf dem richtigen Weg sind."

Die seit diesem Jahr von den drei NGOs Südwind, GLOBAL 2000 und Klimabündnis Oberösterreich organisierte Messe fand am vergangenen Wochenende zum mittlerweile sechsten Mal statt. "Von einer lokalen Veranstaltung mit 30 Messeständen haben wir uns zum überregionalen Fixstern am ökofairen Modehimmel entwickelt", sagt Varty: "Besonders erfreulich war auch der Zustrom von Besucherinnen und Besuchern aus den anderen Bundesländern!"

Die BesucherInnen waren begeistert vom bunten Angebot und dem vielfältigen Rahmenprogramm. "Am letzten Tag der Messe waren einige Ausstellerinnen und Aussteller komplett ausverkauft, einige mussten bereits am Samstag Bestellungen entgegennehmen. Das hat es in diesem Ausmaß in der Geschichte der WearFair noch nie gegeben", erzählt Uta Varty eine weitere Erfolgsgeschichte.

Mit fast 14.000 BesucherInnen reiht sich die WearFair & mehr in die Gruppe der größten europäischen Messen für ökofaire Mode ein - und mehr: "Dem allgemein wahrnehmbaren Trend in Richtung ganzheitlichen nachhaltigen Lebensstil haben wir mit unserer Themenerweiterung auf Ernährung, Mobilität und vielem mehr Rechnung getragen - und das ist voll aufgegangen. Am nächsten Kapitel der Erfolgsgeschichte WearFair & mehr werden wir schon in den nächsten Wochen zu arbeiten beginnen", stellt Uta Varty in Aussicht.

Fotos in druckfähiger Qualität stehen unter

http://www.oneworld.at/galerie/start.asp?gal=PA_WF_130930

zur Verfügung.

