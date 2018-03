GdG-KMSfB: Unterstützung für Streik der deutschen Orchester

Verweigerung tariflicher Lohnerhöhungen ist nicht hinzunehmen

Wien (OTS/ÖGB) - Mit heutigem Tag treten rund 100 deutsche Staats-und Kommunalorchester zeitgleich bundesweit in den Warnstreik. Grund dafür ist die Verweigerung tariflicher Lohnerhöhungen seit dem Jahr 2010. Die Sektion Musik in der GdG-KMSfB (Gewerkschaft der Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, Sport, freie Berufe) solidarisiert sich mit den deutschen Kollegen und unterstützt die Forderungen des Geschäftsführers des deutschen Orchestervereins (DOV), Gerald Mertens.++++

"Der gesamte öffentliche Dienst in Deutschland hat Lohnerhöhungen erhalten, die Orchester sind bisher ausgeschlossen. Das ist nicht hinzunehmen", erklärte dazu der Sekretär der Sektion Musik, Thomas Dürrer. Für 2,2 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst ist das Geld für Tariferhöhungen da, aber für 8.500 Orchestermusiker in Ländern und Kommunen nicht. Verhandlungspartner für den deutschen Orchesterverband ist der deutsche Bühnenverein. Am 01. Oktober 2013 beginnen in Berlin die Tarifgespräche.

Rückfragen & Kontakt:

GdG-KMSfB - Referat für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Tel: (1)31316 83615

Informationen im Internet: www.gdg-kmsfb.at