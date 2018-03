ORF SPORT + mit Highlights vom World Cup Latein und dem World Open Standard im Multiversum Schwechat

Am 1. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 1. Oktober 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom World Cup Latein und dem World Open Standard im Multiversum in Schwechat um 20.15 Uhr und das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.15 Uhr.

Unter der Patronanz der International Dance Sport Federation veranstaltete die niederösterreichische Landesorganisation des Österreichischen Tanzsportverbandes am 28. September im Multiversum in Schwechat den WDSF Worldcup in den lateinamerikanischen Tänzen. Der TSK Forum Wolkersdorf war der Ausrichter des Turniers. In den Standardtänzen gingen das WDSF International Open sowie Open für Senioren über 35, Senioren über 45 und Senioren über 55 über die Bühne.

