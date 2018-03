Das war die Game City 2013

Über 67.500 BesucherInnen kamen ins Wiener Rathaus und stellten damit einen neuen Rekord auf

Wien (OTS) - Drei Tage lang testeten insgesamt über 67.500 BesucherInnen auf mehr als 3000m2 über 700 Spiele. Die Neuheiten der Aussteller Xbox, PlayStation, Nintendo, Ubisoft und Electronic Artswaren aber nur einige der Highlights. Auch das umfangreiche Spiele- und Informationsprogramm in der wienXtra Kinderzone, die wissenschaftliche Fachtagung und die sportlichen Attraktionen am Rathausplatz fanden bei den Gästen großen Anklang. Neben umfangreicher Technik, mussten insgesamt 19 Kilometer Kabel verlegt werden.

"Von Jahr zu Jahr kommen mehr Menschen zur Game City.Das zeigt, dass wir hier ein Angebot schaffen konnten das gut ankommt und den Puls der Zeit trifft. Es ist für alle Altersklassen etwas dabei:

Information, Beratung, wissenschaftlicher Diskurs und Unterhaltung", so Jugendstadtrat Christian Oxonitsch, der am Freitag die Game City gemeinsam mit Sozialminister Rudolf Hundstorfer und wienXtra-Vorstandsvorsitzendem Heinz Vettermann eröffnete.

Von Schulmeisterschaften bis zur wissenschaftlichen Diskussion

32 Schulklassen kamen am Freitag, um sich beraten zu lassen und an den Schulmeisterschaften des eSport Verbandes teilzunehmen. In die wienXtra Kinderzone kamen 4.000 BesucherInnen, um die von MedienpädagogInnen empfohlene Brett- und Videospiele für Kinder ab vier Jahren zu testen. Darunter der RecPack Videodreh, bei dem rund 900 lustige Videos produziert wurden, als auch die Lego-Minecraft Station, wo 170 Lego-Bauwerke virtuell nachgebaut wurden.

Die Fachtagung F.R.O.G. erfreute sich mit einem namhaften Aufgebot an keynotes, darunter von Koryphäen wie Jesper Juul (USA) oder TL Taylor (USA), bei 250 TeilnehmerInnen aus 14 unterschiedlichen Ländern großer Beliebtheit.

Radfahren, Promikickerl und musikalische Einlagen

Neben der virtuellen Welt präsentierte die MA 46 die Stadt Wien Verkehrssicherheitsaktion "Safebike mit Strombike", um den jugendlichen VerkehrsteilnehmerInnen die Strombike-Fahreigenschaften nahe zu bringen. Mit über 800 Probefahrten wurde das Projekt mit Begeisterung bestens in der Zielgruppe angenommen.

Fußball-Profis begaben sich am Freitag zum FIFA Promikickerl ins Wiener Rathaus, wo sich die Spieler Marin Leovac und Srdan Spiridonovic der FK Austria im virtuellen Kampf gegen Thomas Jusits und Dominik Silberbauer von SV Parndorf ein heißes Duell lieferten. Die Cheerleader und Spieler der Vienna Vikings lieferten die sportlichen Show-Highlights am Samstag. Auch Maria Ramberger, die bereits mitten in den letzten Trainingsvorbereitungen der bevorstehenden Snowboard Cross-Saison ist, ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, die Videospiel-Trends anzuspielen.

Über eine große Fan-Community freute sich auch Game Rapper DAME und Kollege Golo, die dem jungen Publikum am Samstag und Sonntag in der Volkshalle ordentlich einheizten.

"Last but not least" war die erstmals veranstaltete Cosplay-Parade mit 42 TeilnehmerInnen ein großer Erfolg. Sehenswerte Kostüme bekannter Spielefiguren waren etwa Batman und Robin, Darth Talon oder Heavy Weapon Trooper aus Starwars.

Weitere Information unter: http://www.game-city.at/presse Bildmaterial unter: http://www.game-city.at/gallery/2013/1 (Fotorechte: "Game City")

Pressebilder demnächst auch unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

