"Roche Austria Publizistikpreis 2013" für herausragende Brustkrebs-Berichterstattung vergeben

Wien (OTS) - Elke Weiss, Gesundheitsredakteurin beim ORF, und Mag. Sabine Stehrer, Redakteurin bei Medizin Populär, sind die Gewinnerinnen des diesjährigen Roche Austria Publizistikpreises der Österreichischen Gesellschaft für Senologie (ÖGS).

Die Preisverleihung fand am 27. September 2013 im Rahmen der Jahrestagung der ÖGS in Velden am Wörthersee statt. Weiss belegte den 1. Platz, ihr Fernsehbeitrag wurde mit 1.500,- Euro prämiert. Stehrer erhielt als Zweitplatzierte 700,- Euro. Der mit gesamt 2.200,- Euro dotierte Preis für herausragende journalistische Arbeit zum Thema Brustkrebs wird jährlich vergeben und von Roche Austria gesponsert.

Herausragende Brustkrebs-Berichterstattung mit Blickwinkel auf Betroffene in ORF und Medizin Populär

Der ORF-Fernsehbeitrag zum Thema Brustkrebs/Brustaufbau von Weiss wurde in "heute konkret" und dem "Mittagsmagazin" gesendet. Weiss und ihr Kamerateam begleiteten über mehrere Wochen hindurch eine an Brustkrebs erkrankte Patientin, die nach der Amputation des Brustdrüsengewebes bereits eine lange Leidensgeschichte mit sieben erfolglosen Rekonstruktions-Operationen hinter sich hatte. Eine achtstündige Operation, in der eine alternative Brustaufbau-Methode mittels Eigengewebe angewandt wurde, führte letztendlich dazu, dass die Patientin wieder schmerzfrei ist und eine neue Brust hat, die sich auch wie eine solche anfühlt.

Der Artikel "Leben mit Brustkrebs" von Stehrer erschien im Gesundheitsmagazin Medizin Populär. Stehrer dokumentiert darin in einem Interview mit einer Betroffenen die lebensverändernden Ereignisse seit der Diagnose. In einem anschließenden fachlichen Teil fasst Strehrer die meist guten Behandlungsmöglichkeiten bei Früherkennung zusammen und gibt Informationen über das im Herbst startende Mamma-Screening.

Beide Einsendungen wurden von der Jury mittels Punktevergabe zu den zwei besten Beiträgen gekürt. Die Experten-Jury setzte sich aus Vorstandsmitgliedern der ÖGS zusammen: Prim. Univ.-Doz. Dr. Rupert Koller (Präsident), Univ.-Prof. Dr. Thomas Helbich (1. Vizepräsident), Univ.-Prof. Dr. Florian Fitzal (Sekretär) sowie Priv.-Doz. Florentia Peintinger (Kassierin).

Der Roche Austria Publizistikpreis

Ziel des jährlich verliehenen Roche Austria Publizistikpreises der ÖGS ist es, mediale Berichterstattung zum Thema Brustkrebs inklusive der Vor- und Nachsorge zu fördern. "Medien leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass Menschen zu Gesundheitsthemen wie Brustkrebs allgemein verständlich und anschaulich informiert werden. Als Sponsor des Roche Austria Publizistikpreises freuen wir uns, hervorragende journalistische Berichterstattung auszeichnen zu können", sagt Beat Kasper, Geschäftsführer von Roche Austria.

Die eingesendeten journalistischen Beiträge, die im Zeitraum zwischen 30. Juni 2012 und 30. Juni 2013 erschienen waren, trugen wesentlich zu einem bewussteren Umgang mit diesem Thema bei. Teilnahmeberechtigt waren in Österreich lebende Berufsjournalist/-innen, Medienmitarbeiter/-innen von Zeitungen, periodischen Zeitschriften und elektronischen Medien sowie Buch- und FilmautorInnen.

Die Preisträgerinnen

Elke Weiss

Die gebürtige Niederösterreicherin studierte am Dolmetschinstitut in Wien Russisch und Englisch. Neben ihrem Studium arbeitete sie bereits als redaktionelle Mitarbeiterin im ORF. Seit knapp 30 Jahren ist Weiss ORF-Journalistin und Filmemacherin/Dokumentaristin. Anfangs war sie in der Auslandsredaktion tätig, später berichtete sie über Neues aus der Wissenschaft in ORF-Sendungen wie Modern Times, Thema, Newton, Nano (3sat), Zeit im Bild und Heute in Österreich. Aktuell ist Weiss bei dem Konsumenten- und Servicemagazin "heute konkret" als Expertin für wissenschaftliche Themen und Gesundheit beschäftigt. Sie lebt in Wien und ist Mutter eines Sohnes.

Mag. Sabine Stehrer

In Saalfelden am Steinernen Meer geboren und aufgewachsen absolvierte Sabine Stehrer ihr Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaften und der Deutschen Philologie an der Universität Salzburg. Anschließend besuchte sie das Kuratorium für Journalistenausbildung in Salzburg und Wien. Bereits neben ihrem Studium war Stehrer freie Mitarbeiterin bei mehreren Zeitungen und Zeitschriften sowie in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtgemeinde Saalfelden tätig. Nach Abschluss ihres Studiums arbeitete sie als Redakteurin bei den Salzburger Nachrichten. Bevor Stehrer 2005 zu MEDIZIN populär kam, war sie Pressesprecherin der Österreichischen Hoteliervereinigung. Heute arbeitet Sabine Stehrer als koordinierende Redakteurin bei der medizinischen Fachzeitschrift.

Die Österreichische Gesellschaft für Senologie (ÖGS) ist ein interdisziplinäres Forum für Brustgesundheit. Sie unterstützt den Erfahrungsaustausch zwischen verschiedenen klinischen und theoretischen Fachrichtungen auf den Gebieten der Medizin, der Biologie, der Physiologie und allen Personen, die sich mit Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Brustdrüse beschäftigen. Die ÖGS fördert darüber hinaus kooperative und interdisziplinäre Studien zur wissenschaftlichen Vertiefung der Kenntnisse in diesem Bereich. Weitere Informationen unter: www.senologie.at

