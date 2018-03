Khol: Danke den Seniorinnen und Senioren für ihre Unterstützung!

Erstmals Platz 1 bei den Frauen 60plus. Bei Pensionisten 7% über Ergebnis der Gesamtpartei

Wien (OTS) - Zum gestrigen Wahlergebnis hält Dr. Andreas Khol, Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes, heute fest:

"Ich danke den Seniorinnen und Senioren herzlich für Ihre Unterstützung an der Wahlurne. Erstmals ist die ÖVP bei den Frauen über 60 die Nummer eins. Bei den Pensionisten insgesamt liegt das Wahlergebnis gut sieben Prozent über dem Ergebnis der Gesamtpartei. Diese Zustimmung sehen wir als klaren Auftrag: Es darf nicht weitergehen wie bisher - die neue Regierung muss konkrete Zukunftsprojekte auf den Weg bringen. Jene Senioren-Themen, die die ÖVP in ihrem Zukunftsprogramm hat, müssen auch wirklich umgesetzt werden. Dazu gehört vor allem der Punkt 'Pensionen für alle Mütter', Flexibilisierung der Zuverdienstgrenzen bei den gesetzlichen Pensionen, Schließen aller Schlupflöcher in die Frühpension, Abschaffung aller Sonderprivilegien im Pensionssystem und Förderung von Barrierefreiheit und modernster Lebens-Technik für ein Leben in den eigenen vier Wänden so lange man die selbst will. Unsere Programme sind keine Papiertiger - heute ist der erste Arbeitstag an dem wir mit der Umsetzung dieser wichtigen Punkte beginnen!

