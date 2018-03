Mailath: "Schmied war starke Partnerin für Wiens Kultur"

Wien (OTS) - Mit Bedauern nimmt Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny den Rückzug von Bundesministerin Claudia Schmied aus der Politik zur Kenntnis: "Ich danke ihr für die konstruktive Zusammenarbeit der letzten Jahre. Claudia Schmied hat für die Kultur in Österreich viel bewegt. Ihre richtungsweisenden Personalentscheidungen haben das Kulturleben der Stadt ebenso geprägt, wie ihre kulturpolitischen Maßnahmen. Durch ihr großes Engagement in der Kulturvermittlung, insbesondere durch den freien Eintritt in Museen für Kinder und Jugendliche, hat sie vielen Menschen den Zugang zu Kunst und Kultur eröffnet. Auch mit ihren Großprojekten wie der "Kunstkammer" oder dem "21er Haus" hat sie kulturelle Meilensteine gesetzt. Für mich war es gut zu wissen, auf eine starke Partnerin für Wiens Kulturpolitik vertrauen zu können", schloß Mailath.

