Gesucht: Studentinnen und Studenten mit visionären Ideen

Henkel Innovation Challenge (HIC): Internationaler Studentenwettbewerb von Henkel

Wien (OTS) - Pünktlich zum Start des neuen Semesters ist es soweit:

Der internationale Studentenwettbewerb von Henkel - die "Henkel Innovation Challenge" (HIC) - geht in die nächste Runde. Bereits zum 7. Mal lädt Henkel Studenten aus der ganzen Welt ein, ihre visionären Ideen und Konzepte für neue Henkel-Produkte und -Technologien einzureichen. Unter dem Motto "Create. Learn. Grow." sind in diesem Jahr Studenten aus insgesamt 30 Ländern - darunter auch wieder aus Österreich - aufgerufen, sich bis zum 11. Dezember 2013 unter www.henkelchallenge.com zu bewerben.

Der Grundgedanke der "Henkel Innovation Challenge" ist es, für einen der drei Henkel-Unternehmensbereiche Beauty Care, Laundry & Home Care oder Adhesive Technologies ein visionäres Produkt oder eine neue Technologie zu entwickeln. In Zweierteams agieren die Studenten unterschiedlichster Fachrichtungen als kreative und nachhaltigkeitsbewusste "Business Development Manager". Dabei unterstützt Henkel umfassend: Bereits mit der Registrierung erhält jedes Team Zugriff auf professionelle E-Learnings und Webinare, die auch in der Personalentwicklung bei Henkel eingesetzt werden. Sämtliche Teams, die sich für das Semi-Finale qualifizieren, bekommen einen erfahrenen Henkel-Manager als Mentor zur Seite gestellt, der das Team bei der Weiterentwicklung des Innovationskonzepts berät. So sammeln die jungen Talente nicht nur vielseitige wertvolle Praxiserfahrungen und erhalten tiefe Einblicke in das Unternehmen, sondern knüpfen auch früh persönliche Kontakte zu Managern von Henkel.

Bewerben können sich Studentinnen und Studenten aller Fachrichtungen - ob Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure oder Naturwissenschaftler. Die nationalen Gewinnerteams aus aller Welt treffen vom 31. März bis zum 2. April 2014 in der Henkel-Konzernzentrale in Düsseldorf zusammen und präsentieren ihre innovativen und nachhaltigen Zukunftsvisionen. Vor Ort coachen sie Top-Managern bei der Ausarbeitung ihrer Konzepte.

Das Gewinner-Team der 7. Henkel Innovation Challenge (HIC) erwartet ein "Around the World Ticket" im Wert von 10.000 Euro, das zweitplatzierte Team erhält 4.000 Euro und das drittplatzierte Team darf sich über 2.000 Euro freuen. Außerdem bekommen alle siegreichen Studiosi die Möglichkeit, den Henkel-Vorstandsvorsitzenden Kasper Rorsted persönlich zu treffen.

Ein erstes Bild des internationalen Wettbewerbs können sich interessierte Studenten unter www.henkelchallenge.com und auf der Facebook-Seite www.facebook.com/henkelchallenge machen. Impressionen der vergangenen Jahre sind auch auf YouTube zu finden.

Fotomaterial finden Sie im Internet unter http://news.henkel.at.

Weitere Informationen zu Karriere- und Einstiegsmöglichkeiten bei Henkel finden Sie unter www.henkel.at/karriere

