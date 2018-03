Eindrucksvolle "Universum"-Reise entlang des Rheins

"Der Rhein - Von der Nordsee in die Alpen" am 1. Oktober im ORF

Wien (OTS) - Wohl um keinen anderen Fluss ranken sich so viele Sagen und Legenden wie um den Rhein. Trotzdem scheinen auch heute noch die Worte des französischen Dichters Victor Hugo zu gelten: "Der Rhein ist der Fluss, von dem alle Welt redet und den niemand studiert, den alle Welt besucht und niemand kennt ..." Mit dem Rhein verbindet man Industrie, Ritterburgen und Weinberge. Aber der Rhein ist mehr als nur ein romantischer Fluss, in dessen Fluten sich die Kulturschätze aus 2.000 Jahren spiegeln. Die "Universum"-Dokumentation "Der Rhein -Von der Nordsee in die Alpen" von Jan Haft lädt am Dienstag, dem 1. Oktober 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu einer spannenden Reise von der Mündung bis zur Quelle des Rheins. Das TV-Publikum erwartet ein außergewöhnliches Porträt eines faszinierenden Naturraums und einmalige Einblicke in die Natur eines der berühmtesten Flüsse der Welt. Mittels aufwendiger Kameratechnik bringt der Film bekannte und unbekannte Aspekte von Landschaft und Tierwelt entlang des Rheins in Hochglanzaufnahmen auf den Bildschirm.

Wie Perlen an einer Schnur reihen sich unzählige Naturschätze entlang des Rheins aneinander. Obwohl der Rhein seit Jahrtausenden dicht besiedelt ist und ununterbrochen als Wasserstraße genutzt wird, existieren noch die typischen Lebensräume an seinen Ufern:

sonnendurchflutete Auwälder und tosende Wasserfälle, saftige Auenwiesen und schattige Schluchten, sonnenverbrannte Steilhänge und kühle Altwasser. Diese Vielfalt an Landschaften ist der Grund dafür, dass der Rhein so vielen Lebewesen einen Lebensraum bietet wie kein anderer Fluss Europas - trotz Flussbegradigung und -regulierung, Chemieunfällen, Wasserverschmutzung und Fischsterben vergangener Jahrzehnte.

Der Film begleitet den Rhein stromaufwärts von der Mündung ins niederländische Wattenmeer durch sechs Länder hinauf zu den Rheinquellen in den Schweizer Alpen und zeigt die Tiere, die am oder im Rhein leben: Alteingesessene wie den Hecht, Heimkehrer wie den Biber und Neuankömmlinge wie den Halsbandsittich. Im Mündungsdelta tummeln sich Seehunde und im Oberlauf blicken Steinböcke auf seine Fluten herab. Smaragdeidechsen, Uhus, Wildschweine und Weinhähnchen zählen ebenso zu den tierischen Stars der Sendung wie Wasseramseln, Siebenschläfer, Mausohrfledermäuse und Hunderttausende Wasservögel, die in der kalten Jahreszeit am Rhein rasten und hier überwintern.

Auch Österreich hat seinen Anteil am Rhein. Am südöstlichen Bodenseeufer bildet der Rhein (hier auch Alpenrhein genannt) das Rheindelta, das größtenteils in Vorarlberg liegt. 1.972 Hektar Flachwasser, Schilfröhrichte, Feuchtwiesen und Auwälder - ein einzigartiges Naturschutzgebiet.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

