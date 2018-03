Tag der älteren Menschen: Samariterbund ruft zu freiwilligem Engagement auf

Hundsmüller: Das Wissen und die Erfahrungen der älteren Generation sind wichtig für NPOs

Wien (OTS) - Anlässlich des internationalen Tages der älteren Menschen am 1. Oktober ruft Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, zu mehr Menschlichkeit in der Gesellschaft auf: "Wir lesen täglich von der Überalterung in der Bevölkerung und den damit zusammenhängenden finanziellen Problemen. Dabei wird oft vergessen, dass Senioren auch von sozialer Isolation und Einsamkeit stark betroffen sind."

Zwar wurden auf politischer Ebene wurden bereits wichtige Vorkehrungen getroffen, um den Bedürfnissen der Generation 60plus im Bereich Pflege gerecht zu werden. "Wir brauchen aber nicht nur neue Strukturen in der Pflege, sondern eine neue Solidarität zwischen den Generationen und mehr direkte Hilfe von Mensch zu Mensch", betont Hundsmüller. Durch die veränderten Familienstrukturen leben immer mehr ältere Menschen allein und leiden unter Einsamkeit. "Sie brauchen nicht nur soziale Sicherheit, sondern auch menschliche Nähe. Eine große Chance für alle Beteiligten bietet das Ehrenamt."

"Die tausenden ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der anerkannten Sozialorganisationen unterstützen jene Menschen, die sonst niemanden hätten: mit Besuchen, Gesprächen und kleinen Hilfeleistungen", hält Hundsmüller fest. "Wir brauchen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Nicht wenige von ihnen sind übrigens selbst ältere Menschen, die ihre Erfahrungen und ihr Wissen einbringen."

Der Samariterbund wird die vielen Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement im Rahmen der Freiwilligenmesse von 12. bis 13. Oktober im Wiener MAK präsentieren.

