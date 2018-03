Wiener Börse startet morgen mit neuem Premiumsegment für Unternehmensanleihen

Wien (OTS) - Die Wiener Börse erweitert ab morgen ihre Marktsegmentierung für Unternehmensanleihen und führt das neue Segment "corporates prime" ein. Das neue "Premiumsegment" für Anleihen an der Wiener Börse soll mehr Transparenz - vor allem für Privatanleger - schaffen. Zu dieser erhöhten Transparenz muss sich der Emittent vertraglich verpflichten. Außerdem darf der corporates prime nur jene Anleihen enthalten, die bestimmte Kriterien erfüllen:

Die Platzierung muss mit einem Prospekt erfolgen, die Stückelung darf 10.000 Euro nicht übersteigen und das Emissionsvolumen muss mindestens 5 Mio. Euro betragen.

"Mit dem corporates prime wollen wir den Privatanlegern ihre Recherche erleichtern, indem wir zusätzliche Information zur Verfügung stellen. Denn jeder, der in ein Unternehmen investieren will, muss sich das Unternehmen genau ansehen. Das neue Segment sagt aber nichts über die Bonität des Emittenten aus", betont Mag. Birgit Kuras, Mitglied des Vorstandes der Wiener Börse AG.

Emittenten, die ihre Unternehmensanleihen im corporates prime listen wollen, müssen sich vertraglich zu einer erhöhten Transparenz verpflichten, etwa zur Veröffentlichung von bestimmten Kennzahlen und eines Kurzportraits. Während der Laufzeit muss der Emittent unter anderem seinen Jahresabschluss, Kennzahlen sowie allfällige Rating Updates unverzüglich an die Wiener Börse übermitteln.

Die Wiener Börse erweitert für die corporates prime-Emittenten auch deren Auftritt auf der Wiener Börse Website und stellt künftig bestimmte Anleihe-relevante Unternehmenskennzahlen, Information über Emittenten sowie die entsprechenden Anleihe-Prospekte für die gesamte Laufzeit als Download zur Verfügung. Das neue Segment findet bei den Emittenten bereits großen Anklang. Das corporates prime-Segment startet mit bereits 21 Anleihen von 9 Emittenten.

Der heimische Markt für Unternehmensanleihen wächst seit Jahren, nach dem Rekordjahr 2012 mit 29 neuen Corporate Bonds und einer Aufstockung mit einem Volumen von über 5,5 Mrd. Euro, boomen Unternehmensanleihen weiterhin. Im Jahr 2013 gab es an der Wiener Börse bisher 19 neue Unternehmensanleihen sowie drei Aufstockungen mit einem Gesamtvolumen von über 4 Mrd. Euro. Insgesamt gibt es derzeit an der Wiener Börse 146 Corporate Bonds.

Genauere Informationen finden Sie auf unserer Website:

http://www.ots.at/redirect/boerseanleihen

Über die Wiener Börse

Die Wiener Börse ist eine 100%-Tochter der CEE Stock Exchange Group (CEESEG), die weiters die Börsen Budapest, Laibach und Prag umfasst. Die CEE Stock Exchange Group ist die größte Börsengruppe in der Region. Zusätzlich zu den vier Wertpapierbörsen, betreibt die CEESEG drei Warenbörsen und ist an fünf Clearing-Systemen (CCPs) sowie zwei Zentralverwahrer (CSDs) beteiligt. Um die Liquidität der Märkte zu steigern, vereinfacht die CEESEG den Marktzugang und den Handel an den lokalen Handelsplätzen. Die CEESEG-Börsen kooperieren mit 12 Börsen in Zentral- und Osteuropa und werden für dieses einzigartige CEE-Know-how weltweit geschätzt.

Rückfragen & Kontakt:

Beatrix Exinger, Wiener Börse AG

Tel: +43 (0) 1 53 165 - 153

Fax: +43 (0) 1 53 165 - 140

beatrix.exinger @ wienerborse.at