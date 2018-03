Kalliauer: Hohe Lohn- und Gehaltssteigerungen sind leistbar - Lohnstückkosten in der Industrie wachsen unterdurchschnittlich

Linz (OTS) - Die Lohnstückkosten - also die Arbeitskosten je Produktionseinheit - sind laut Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) in Österreich weniger gestiegen als bei unseren Handelspartnern. Relativ sind sie daher gesunken, 2012 etwa um ein Prozent. Zudem glänzt Österreichs Industrie laut EU-Kommission mit der EU-weit dritthöchsten Arbeitsproduktivität. Mit Blick auf die laufenden Kollektivvertragsverhandlungen sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer: "Unsere Industriebeschäftigten haben sich heuer kräftige Lohn- und Gehaltssteigerungen verdient." Das sei auch im internationalen Wettbewerb leistbar.

2012 sind die Lohnstückkosten in der Warenherstellung in Österreichs Handelspartnerländern um rund vier Prozent gestiegen, in Deutschland (Österreichs wichtigstem Handelspartner) sogar um fast fünf Prozent. Zum Vergleich: In Österreich war der Anstieg mit nur drei Prozent deutlich geringer. Das heißt: Die österreichische Produktion ist im Vergleich zur deutschen um fast zwei Prozent billiger geworden - oder anders ausgedrückt: Die Lohnstückkosten sind relativ gesunken.

Auch in den letzten fünf Jahren ist Österreichs Position bei den Lohnstückkosten von einer relativen durchschnittlichen Verbilligung gekennzeichnet: Während von 2007 bis 2012 die Lohnstückkosten pro Jahr im Schnitt um 1,6 Prozent angestiegen sind, lag der Zuwachs bei unseren Handelspartnern mit 1,8 Prozent (EU-Handelspartner) bzw. 1,9 Prozent (alle Handelspartner) etwas und in Deutschland mit 2,6 Prozent deutlich darüber. Somit sind Österreichs Lohnstückkosten relativ zu unseren Handelspartnern auch mittelfristig gesunken. "Diese Daten zeigen sehr schön", so AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer, "dass die Jammerei der Wirtschaft, starke Lohnerhöhungen wären im internationalen Wettbewerb nicht leistbar, ins Land der Märchen verwiesen werden muss". Schließlich wird die Wertschöpfung von den Beschäftigten äußerst produktiv erarbeitet: 2012 rangiert Österreichs Arbeitsproduktivität in der Industrie laut EU-Daten auf Platz 3.

Eine Grafik zur unterdurchschnittlichen Entwicklung der Lohnstückkosten im Jahr 2012 finden Sie auf unserer Homepage www.arbeiterkammer.com

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Mag. (FH) Wolfgang Spitzbart

Tel.: (0732) 6906-2186

wolfgang.spitzbart @ akooe.at

http://www.arbeiterkammer.com