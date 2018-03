Presseeinladung zur "Faces of CARE"-Gala am 2.10. in der Hofburg

Ein Abend mit internationalen CARE-Gästen, Burgschauspieler Cornelius Obonya und "The Rounder Girls" / Verleihung des CARE-Awards

wir laden Sie herzlich zu unserer Gala "Faces of CARE" ein. Sie findet unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer am 2. Oktober im Dachfoyer der Wiener Hofburg statt.

An diesem Abend wollen wir Ihnen die vielfältige Arbeit einer der größten Hilfsorganisationen der Welt vorstellen und die Bedeutung von Katastrophenhilfe und Entwicklungszusammenarbeit anhand von einzelnen Schicksalen sichtbar machen. CARE-Geschäftsführerin Andrea Wagner-Hager berichtet über die CARE-Nothilfe für syrische Flüchtlinge in Jordanien und über Nahrungsmittelhilfe im vom Hunger bedrohten Mali - beide Länder hat sie vor kurzem besucht. Filmausschnitte geben Einblicke in die Projektvielfalt von CARE und Bena Musembi und Claudine Mensah Awute - die Leiterinnen der CARE-Länderbüros in Mali und Burundi - teilen persönliche Erfahrungen mit uns. Mit der Verleihung des "CARE-Award" möchte sich CARE bei KooperationspartnerInnen für ihr außergewöhnliches Engagement bedanken. Auch ein neues CARE-Projekt in Österreich wird vorgestellt:

Ab Herbst 2013 unterstützt CARE eine Patengruppe der Initiative connecting people, die unbegleitete jugendliche Flüchtlinge betreut.

Wir freuen uns, dass Burgschauspieler Cornelius Obonya, der "Jedermann" der diesjährigen Salzburger Festspiele, den Abend mit Lesungen begleitet. Für einen weiteren künstlerischen Höhepunkt sorgen mit tollen Stimmen und viel Humor "The Rounder Girls". Moderiert wird die Veranstaltung von Christoph Feurstein.

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei "Faces of CARE" zu begrüßen! Gern arrangieren wir Interviews mit unseren Gästen. Für die Reservierung von Gratis-Pressekarten bitte um kurze Nachricht.

Wo: Dachfoyer der Wiener Hofburg, 1010 Wien (Eingang Josefsplatz) Wann: 2. Oktober 2013, 18.30 - ca. 21.30

Wir danken unseren SponsorInnen und den SpenderInnen der Tombolapreise und der Damen- und Herrenspenden: Berndorf, Adil Besim, DKNY, Landtmann Patisserie, Susanne Kaufmann - Naturkosmetik, Blumen Pridt, Vöslauer, Weingut Hardegg

"Faces of CARE"-Gala am 2.10. in der Hofburg - mit Cornelius Obonya,

The Rounder Girls und internationalen CARE-Gästen



18.30 Willkommen bei CARE - Tombola und Buffet (Wiener Gourmet

Fraktion)

19.30 Start des offiziellen Programms

u.a. persönlicher Bericht aus Syrien und Mali von Andrea

Wagner-Hager

Verleihung des "CARE-Award"

Lesung: Burgschauspieler Cornelius Obonya

Musik: The Rounder Girls

Ehrengäste: Bena Musembi(Mali)und Claudine Mensah Awute(Burundi)

Moderation: Christoph Feurstein



Datum: 2.10.2013, um 18:30 Uhr



Ort:

Dachfoyer der Wiener Hofburg, Eingang Josefsplatz

1010 Wien



Url: http://www.care.at/alle-news/16133-gala-qfaces-of-careq-am-2102013



