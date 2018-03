Einladung zur Veranstaltung im Planetarium Wien: "Die unendliche Energie: Gase im Universum und auf der Erde"

Wien (OTS) - Was haben eine Kuh, der Physiker Werner Gruber und der Obmann des Fachverbandes Gas Wärme, Marc Hall, gemeinsam? - Finden Sie es selbst heraus, am 2. Oktober 2013 im Reich der Sterne, dem Planetarium Wien.

Nur so viel sei verraten: Die beiden Herren werden in unterschiedlicher Form über den Energieträger Gas referieren. Spannende Einblicke in die Entstehung des Universums, Informationen zum Ur-Element Wasserstoff, anschauliche - aber gefahrlose -Experimente mit Methan und Helium sowie Gedanken zur Zukunft der Energieversorgung sind garantiert.

Ihre Gesprächspartner:

Mag. Werner Gruber, Science Buster und Direktor des Planetariums Wien

Dipl.-Ing. Marc H. Hall, Energievorstand der Wiener Stadtwerke und Obmann des FGW

Programm:

18:15 Uhr: Vortrag Werner Gruber

18:45 Uhr: Vortrag Marc H. Hall

19:15 Uhr: Gemeinsames Abschlussexperiment

Ab 19:30 Uhr: Möglichkeit für JournalistInnenfragen & Fotos und gemütlicher Ausklang.

Bitte melden Sie sich bis Dienstag, 1. Oktober 2013 unter der Tel.-Nr. 01-712 12 00 an oder senden Sie eine E-Mail an info @ foggensteiner.at.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Einladung zur Veranstaltung im Planetarium Wien

"Die unendliche Energie: Gase im Universum und auf der Erde"



Datum: 2.10.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

Planetarium Wien Kuppelsaal

Oswald Thomas Platz 1, 1020 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Foggensteiner Public Relations GmbH

Alexander Foggensteiner

Tel.: 01-712 12 00

Mobil: 0664-14 47 947

E-Mail: info @ foggensteiner.at

Web: www.foggensteiner.at