"Lange Nacht der Museen" im Brennpunkt

Brennpunkt - Museum der Heizkultur Wien startet mit viel Action und tollen Angeboten in die neue Saison. Erstes Highlight: Die "Lange Nacht der Museen" am 5. Oktober.

Wien (OTS) - Nach der Sommerpause bietet Brennpunkt - Museum der Heizkultur Wien ab 1. Oktober 2013 wieder ein spannendes und zeitgemäßes Angebot für Jung und Alt. BesucherInnen der "Langen Nacht der Museen" erwarten in Brennpunkt feurige Stunden u.a. mit dem Steinzeitmenschen "Ugar-Ugar".

"Eine gute Gelegenheit, auf humorvolle Weise Näheres über die Entdeckung des Feuers zu erfahren. Das Museum bietet aber auch Einblicke in die Historie und Entwicklung des Heizens, in den früheren Lebensalltag der Menschen und in die Geschichte der öffentlichen Versorgung der Großstadt", so Wohnbaustadtrat Michael Ludwig.****

Heißes Programm bei der "Langen Nacht der Museen"

Brennpunkt sorgt auch in einer kalten Oktobernacht für behagliche Wärme. So nimmt Steinzeitmensch "Ugar-Ugar" die BesucherInnen auf eine Zeitreise zur Entdeckung des Feuers mit. Und wer sich - nur mit eigener Muskelkraft - Wasser in einer Teetasse aufkochen will, dem bietet Brennpunkt am 5. Oktober Gelegenheit dazu. Interaktive Spiele und viertelstündliche kostenlose Führungen durch das Museum und die Sonderausstellung runden das Programm bei der "Langen Nacht der Museen" ab.

Zum persönlichen Komfort tragen die bequeme Anreise mit einem Shuttle-Bus (Linie E) zum Museum sowie Gratis-Snacks und Getränke bei.

Sonderausstellung "Als der Ofen kalt blieb" verlängert

Aufgrund des großen Erfolgs wird diese bis Ende Mai 2014 weitergeführt. Die Sonderausstellung "Als der Ofen kalt blieb -Improvisierter Haushalt um 1945" dokumentiert, wie in der Nachkriegszeit fast ohne Energie ausgekommen werden musste. Historische Exponate, Fotos, Werbemittel und Zeitzeugeninterviews vermitteln eindrucksvoll den Alltag nach 1945. So musste sich der "Hausfreund" - eine Blechkiste, in der ohne Gas und Strom gekocht werden konnte - vor allem in der Nachkriegszeit bewähren und steht für die Improvisation der ersten Nachkriegsjahre. Rund um den "Hausfreund" werden zeittypische Dokumente und Objekte und Filmmaterial - u.a. Spiele, Plakate, Fotos, Interviews sowie Daten zum Brennstoffverbrauch - präsentiert.

Schwerpunkte der Ausstellung:

* Krieg um Rohstoffe: Wie die Nazis durch organisierten Raub für Energienachschub sorgten.

* Auftritt Kohlenklau: NS-Propaganda zum Energiesparen

* Kochen auf Abruf: Die Gassperrzeiten nach dem Krieg

* "Ich kann euch nichts geben" - Weihnachten 1945

* Schnee im Zimmer. Die langen Winter 1946-47

* Aus dem Kohlenklau wird das Wattfresserchen

* Als Abschluss: Mit dem "Hausfreund" heute heizen. Ein Experiment.

Sonderaktion für Kindergärten, Volks- und Hauptschulen

Mit dem Thema "Heiß und kalt" startet Brennpunkt eine neue themengebundene Aktion für Führungen dieser Altersgruppen. Dabei wird die Welt der Temperaturen von der Entstehung der Jahreszeiten, über das "Thermometerhuhn" bis zu "wissenschaftlichen Experimenten" eindrucksvoll aufgearbeitet. Spielerisch und auch humorvoll wird dabei Wissen vermittelt.

Service - Erreichbarkeit, Öffnungszeiten, Eintrittspreise Das von der MA 34 - Bau- und Gebäudemanagement betriebene und barrierefrei gestaltete Museum befindet sich in 1120 Wien, Malfattigasse 4, und ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln (U4, U6-Station Längenfeldgasse) zu erreichen.

* Öffnungszeiten

Oktober bis Mai

Montag bis Mittwoch 9 bis 12 und 13 bis16 Uhr

Sonntag 10 bis 16 Uhr

Führungen: jeweils um 10.30 und 13.30 Uhr

Gruppen ab zehn Personen - nach persönlicher Vereinbarung - auch außerhalb der Öffnungszeiten

Geschlossen: Juni bis September; 24.12. und 31.12.; an gesetzlichen Feiertagen

* Eintrittspreise

Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre: gratis

Erwachsene: 5 Euro

Seniorinnen und Senioren, Studierende bis 27 Jahre, Präsenz- und Zivildiener, Menschen mit Behinderung: 3 Euro

Gruppen ab zehn Personen: 3 Euro

Weitere Informationen sind auch im Internet unter www.brennpunkt.wien.at und

http://www.wien.gv.at/kultur/museen/brennpunkt/sonderausstellung/

sowie http://langenacht.orf.at/allgemeine-infos/ zu finden. (Schluss) bg/da

Rückfragen & Kontakt:

Christiane Daxböck

Mediensprecherin StR. Michael Ludwig

Telefon: 01 4000-81869

E-Mail: christiane.daxboeck @ wien.gv.at



Michael Burggraf

MA 34 - Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-34021

E-Mail: karl-michael.burggraf @ wien.gv.at