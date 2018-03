"Zulya and The Children of the Underground" am 5.10. im ORF-RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Am Samstag, den 5. Oktober gastiert die tatarisch-australische Sängerin Zulya mit ihrer Band "The Children of the Underground" im ORF-RadioKulturhaus. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Seit Jahren gehört die in Australien lebende tatarische Sängerin Zulya zu den herausragenden Künstlerinnen der Weltmusik-Szene. Gebürtig aus der zentralrussischen Republik Udmurtien, studierte Zulya Kamalova Sprachen und Musik, ließ sich 1991 in Australien nieder und machte bald darauf weltweit Furore mit ihrer ungewöhnlichen Verbindung tatarisch-russischer Musiktraditionen und westlich orientiertem Folk-Jazz-Songwriting. Zahlreiche Preise hat Zulya bisher eingeheimst, wie etwa den Australischen World Music Award "Artist oft he Year 2012".

Im Zuge ihrer Welttournee macht sie mit Ihrer kongenialen Band "The Children of the Underground" im ORF-RadioKulturhaus Station. Gemeinsam mit Anthony Schulz am Akkordeon, Lucas Michailidis an der Gitarre, Andrew Tanner am Kontrabass und der Maultrommel, Justin Marshall am Schlagzeug und Eamon McNelis an der Trompete spielt Zulya ein Programm aus ihren letzten drei Alben sowie das eine oder andere neue Stück.

"Zulya and The Children of the Underground" gastieren am Samstag, den 5. Oktober im ORF-RadioKulturhaus. Das Konzert findet in Kooperation mit dem Russischen Kulturinstitut statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eintritt: EUR 24,-. Mit RadioKulturhaus-Vorteilskarte 10% bzw. 30% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

