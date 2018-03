ORF-"Kulturherbst 2013" (2): Radio-Höhepunkte und Off-Air-Events

Ö1, FM4, "ORF-Lange Nacht der Museen", ORF-RSO Wien und RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Nicht nur Ö1 und FM4 tragen in beeindruckender Vielfalt zum ORF-"Kulturherbst 2013" bei, er findet auch im RadioKulturhaus statt, in Form von Off-Air-Events und nicht zuletzt in virtuoser Begleitung durch das ORF-RSO Wien.

Ö1

Zahlreiche Live-Übertragungen stehen im Herbst auf dem Ö1-Programm, darunter Konzerte wie das 1. Abonnementkonzert des RSO im Wiener Konzerthaus mit Werken von W. A. Mozart, Olga Neuwirth und Igor Strawinsky (11. Oktober, 19.30 Uhr), das Festkonzert "100 Jahre Wiener Konzerthaus" mit den Wiener Philharmonikern unter Gustavo Dudamel (20. Oktober, 11.03 Uhr), das "Wien Modern"-Abschlusskonzert mit dem ORF-RSO Wien unter Johannes Kalitzke im Musikverein (15. November, 19.30 Uhr) oder eine Matinee der Wiener Philharmoniker, Dirigent: Sir Simon Rattle, aus dem Musikverein (15. Dezember, 11.03 Uhr). Aus der Staatsoper werden drei Opern live übertragen - die Premiere von "La fanciulla del West" (5. Oktober, 19.00 Uhr), die Neueinstudierung von "Peter Grimes" (23. November, 19.30 Uhr), "Die Zauberflöte" (30. November, 19.00 Uhr) -, als Aufzeichnungen sind etwa "Der Rosenkavalier" (26. Oktober, 19.30 Uhr) und "Anna Bolena" (2. November, 19.30 Uhr) zu hören bzw. aus dem Theater an der Wien "A Harlot's Progress" (16. November, 19.30 Uhr).

Aber auch ein Opernabend mit einer fachkundigen Zusammenschau von Richard Wagners "Ring des Nibelungen" aus der aktuellen Bayreuther Festspielsaison (9. November, 19.30 Uhr) darf im Wagner-Jahr nicht fehlen. Da 2013 aber auch ein Verdi-Jahr ist, veranstaltet Ö1 "Das große Verdi-Wagner-Match" (1. November, 19.30 Uhr) und beschließt sein Jubiläumsprogramm mit einer zeitversetzten Live-Übertragung von Giuseppe Verdis "Falstaff" (14. Dezember, 19.30 Uhr) aus der New Yorker Metropolitan Opera. Zu den Highlights zählen aber auch beispielsweise ein "Diagonal" (5. Oktober, 17.05 Uhr), das "Die Burg. 125 Jahre Theatermaschine am Ring" in den Mittelpunkt rückt.

Wie immer steht der Kulturherbst natürlich auch im Zeichen der modernen Musik, denn Live-Übertragungen, Aufzeichnungen und Reportagen vom "musikprotokoll im steirischen herbst" Anfang Oktober und von "Wien Modern" Ende Oktober sind in Ö1 prominent programmiert. So präsentiert das Kulturradio mehrere "Zeit-Ton"-Sendungen (Mo.-Do., 23.03 Uhr) ganz im Zeichen des "musikprotokolls", einen Ö1-"Klassik-Treffpunkt" live von der Murinsel (5. Oktober, 10.05 Uhr) mit Geiger Ernst Kovacic, Komponistin Katharina Klement, Publizist Patrick Hahn. Auch der schon traditionelle "Ö1 Musiksalon" ist wieder quer durch Österreich unterwegs. Bei Gastspielen in Innsbruck (Hofburg, 8. Oktober.), Linz (Ursulinensaal, 17. Oktober), Ossiach (CMA Stift Ossiach, 6. November) und Wien (MuTh, 11. November) musizieren Künstler/innen wie Lidia Baich, Cornelia Löscher und Wolfgang David auf historischen Instrumenten aus der wertvollen Sammlung der Oesterreichischen Nationalbank.

Aber nicht nur Musik hat Ö1 zu bieten, Live-Übertragungen von ganzen Kabarettprogrammen erfreuen sich seit Jahren großen Zuspruchs und nach Andreas Rebers "Déjà - vu" (18. Oktober, 20.00 Uhr) grüßt Severin Groebner seinen deutschen Kollegen mit "Servus Piefke" (8. November, 20.00 Uhr). "Im Gespräch" (donnerstags, 21.00 Uhr) hat u. a. Thomas Oberender, Autor, Dramaturg und Intendant der Berliner Festspiele (17. Oktober), den Schriftsteller Ilija Trojanow (7. November) und den Kabarettisten Gerhard Polt (21. November) eingeladen. Im "Café Sonntag" (sonntags, 9.05 Uhr) erwartet Ö1 den Besuch von Robert Meyer, Burgschauspieler und Direktor der Wiener Volksoper (6. Oktober), Kabarettist Thomas Maurer (20. Oktober), Elfriede Ott (27. Oktober.), Elisabeth Orth (10. November), Cornelius Obonya (17. November) und Hubsi Kramar (24. November). Im Ö1 "Klassik-Treffpunkt" (samstags, 10.05 Uhr) sind live im RadioCafe und in Ö1 so prominente Gäste wie Nicole Heesters (19. Oktober), Klaus Maria Brandauer (26. Oktober), Klaus-Albrecht Schröder (2. November), Otto Schenk (9. November) und Ruth-Maria Kubitschek (23. November) zu erleben.

FM4

Eines der Herbst-Highlights von FM4 ist das "Wortlaut"-Finale am 4. Oktober in der Wiener Bar und Buchhandlung phil, wo der/die Sieger/in des FM4-Kurzgeschichtenwettbewerbs, heuer zum Thema "Klick", gefeiert wird. Die ersten drei Gewinner/innen lesen ihre Texte, außerdem wird das Buch mit den zehn besten Kurzgeschichten (erscheinend im Luftschacht-Verlag) präsentiert. Eine exklusive FM4-"Radio Session" im RadioKulturhaus spielt am 6. Oktober die dänische Pianistin und Singer/Songwriterin Agnes Obel. Das Konzert wird am 9. Oktober auf FM4 ausgestrahlt. Und vom 23. bis 27. Oktober ist FM4 wieder beim Elevate Festival Graz: Das Festival für zeitgenössische Musik, Kunst und politischen Diskurs mit Konzerten, Diskussionen und Panels verleiht auch heuer wieder den von FM4 präsentierten "Artivism-Award".

Weitere ORF-Off-Air-Events: "Lange Nacht der Museen", Konzerte des ORF-RSO Wien, RadioKulturhaus-Termine

Zum bereits vierzehnten Mal öffnen bei der "ORF-Langen Nacht der Museen" am 5. Oktober Museen, Kulturinstitutionen und Galerien in ganz Österreich sowie in Liechtenstein ihre Tore - insgesamt nehmen 693 Häuser an dieser Kulturinitiative teil. Informationen dazu sind unter http://langenacht.ORF.at verfügbar. Alle TV-Berichte zum Event sind als Themenschwerpunkt auf http://TVthek.ORF.at abrufbar.

Zu den Off-Air-Events im ORF-"Kulturherbst" zählen auch eine Reihe hochkarätiger Konzerttermine des ORF-Radio-Symphonieorchesters: So sind im Rahmen des "musikprotokolls im steirischen herbst" am 3. Oktober im Grazer Dom im Berg zwei Uraufführungen von Elisabeth Schimana und Patrick Pulsinger zu hören (Dirigent: Gottfried Rabl). Am 4. Oktober steht wieder "Hollywood in Vienna" im Wiener Konzerthaus auf dem Programm. Beim ersten Abonnementkonzert im Wiener Konzerthaus am 11. Oktober sind Werke von W. A. Mozart, Olga Neuwirth und Igor Strawinsky zu hören; beim ersten Abonnementkonzert im Musikverein (18. Oktober) stehen Franz Liszt, Jean Sibelius und eine Uraufführung von Thomas Amann auf dem Spielplan. Beide Male ist Chefdirigent Cornelius Meister am Pult zu erleben. Meister dirigiert auch das "Wien Modern"-Eröffnungskonzert am 24. Oktober im Konzerthaus mit zwei österreichischen Erstaufführungen von Peter Eötvös und Salvatore Sciarrino und am 7. November, ebenfalls im Wiener Konzerthaus, den Abend "Tanzmusik für Fortgeschrittene". Unter diesem Titel bitten das RSO Wien und "Wien Modern" zum Tanz:

Zeitgenössische Tanzmusik - mit dem Publikum auf dem Tanzparkett statt in Sesselreihen. Beim "Wien Modern"-Schlusskonzert am 15. November spielt das RSO Wien unter Johannes Kalitzke Werke von Peter Eötvös (ÖE), Bernd Richard Deutsch und Johannes Maria Staud.

Auch das ORF RadioKulturhaus hat einen vollen Veranstaltungskalender:

In der Reihe "Live@RKH" stellt Bernhard Eder heute, am 30. September, sein aktuelles Album "Post Breakup Coffee" vor, am 5. Oktober gastiert die tatarisch-australische Sängerin Zulya mit der Gruppe "The Children of the Underground" und am 10. Oktober gibt der norwegische Singer/Songwriter-Star Thomas Dybdahl sein Österreich-Debüt. Unter dem Motto "Die Frau lebt nicht vom Brot allein" macht die nicaraguanische Autorin Gioconda Belli am 27. November mit dem Grupo Sal Duo und Brigitte Karner Station im Großen Sendesaal Station, und Wolfgang Böck und Harri Stojka verbinden am 27. November in ihrem Programm "Satire und Jazz" Gypsy Swing mit Texten von Joe Berger.

Weitere Details zu den Programmen im "Kulturherbst" sind unter oe1.ORF.at, fm4.ORF.at, radiokulturhaus.ORF.at bzw. RSO.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at