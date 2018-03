ORF-"Kulturherbst 2013" (1): Netrebko, Ofczarek, Heller und Co. - 180 Stunden Fernsehvielfalt

Opern, Theaterevents, Konzerte, Künstlergespräche, Top-Dokus, Filmklassiker, "Lange Nacht der Museen XIV" u. v. m.

Wien (OTS) - Auf einen ereignisreichen "Kultursommer" folgt ein aufregender "Kulturherbst": Die ORF-Senderflotte bietet ihrem Publikum in den nächsten Wochen neben umfangreicher aktueller Kulturberichterstattung ein beeindruckendes und ebenso hochkarätiges wie vielfältiges Kulturprogramm. Glanzvolle Opernübertragungen, eindrucksvolle Theaterevents, erstklassige Konzerthighlights, tiefgehende Gesprächsreihen, spannende Dokumentationen und Reportagen, österreichische Filmschätze und vieles mehr sorgen für Kulturgenuss in Fernsehen, Radio und Internet. Off-Air-Events wie die 14. Ausgabe der ORF-"Langen Nacht der Museen" am 5. Oktober runden das vielfältige ORF-Kulturangebot im Herbst 2013 ab.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Der erfolgreiche ORF-Festspielsommer geht nahtlos in einen ebenso opulenten ORF-'Kulturherbst' über. Von der 'Langen Nacht der Museen' bis zu Opernhöhepunkten wie 'La fanciulla del West', von Theaterproduktionen wie 'Lumpazivagabundus' bis zu zahlreichen Dokumentationen, vom 200. Geburtstag von Giuseppe Verdi bis zum 100. Geburtstag von Benjamin Britten, hochkarätig besetzt mit Stars wie Anna Netrebko, Nicholas Ofczarek, Jonas Kaufmann, André Heller, Hugo Portisch und Armin Mueller-Stahl: Das Angebot des Kulturherbstes im ORF, das allein im Fernsehen rund 180 Programmstunden umfasst, ist so vielfältig, WIE WIR Kulturinteressierte es uns wünschen. Ich freue mich auf ein reichhaltiges Kulturprogramm in höchster Qualität, wie es nur der ORF als größte Kulturplattform des Landes in allen seinen Medien und off air bieten kann."

Ein Ausblick auf die wichtigsten TV-Höhepunkte:

Opernglanz und Bühnenluft: "La fanciulla del West", "Attila", "Peter Grimes, "War Requiem", "Lumpazivagabundus", "Nestroy 2013" und mehr

Zu den herbstlichen TV-Höhepunkten in ORF 2, ORF III Kultur und Information und 3sat zählen u. a.: die Übertragung der ersten Staatopernpremiere der Saison, Giacomo Puccinis "La fanciulla del West" (5. Oktober, live-zeitversetzt um 20.15 Uhr, ORF 2; live um 19.00 Uhr auch in Ö1) mit Stars wie Jonas Kaufmann und Nina Stemme; die spektakuläre Neuinszenierung von Nestroys "Lumpazivagabundus" aus dem Wiener Burgtheater in einer speziellen Fernsehfassung, in Szene gesetzt von Regisseur Matthias Hartmann persönlich (4. Oktober, 22.35 Uhr, ORF 2; 4. November, 22.55 Uhr, ORF III); das bei den diesjährigen Salzburger Festspielen aufgezeichnete "War Requiem" von Benjamin Britten (1. November, 10.00 Uhr, ORF 2; 17. November, 0.45 Uhr, ORF III) mit Anna Netrebko, Ian Bostridge und Thomas Hampson als Solisten, das in ORF III als Ausklang eines ganzen Themenabends zum 100. Geburtstag Brittens (inklusive einem Künstlerporträt, der Oper "Peter Grimes" und einem Doku-Drama) programmiert ist; weiters der bereits seit Mitte September laufende ORF-III-Schwerpunkt "Tutto Verdi" zum 200. Geburtstag von Giuseppe Verdi, der noch bis 13. Oktober insgesamt alle 26 Opernwerke des Komponisten bietet.

Apropos Verdi: 3sat zeigt die diesjährige Aufzeichnung der selten gespielten Oper "Attila" aus dem Theater an der Wien in der Inszenierung von Peter Konwitschny (12. Oktober, 21.30 Uhr), außerdem bringt ORF III eine themenaffine Ausgabe der Literatursendung "erLesen" (1. Oktober, 20.15 Uhr), in der eine illustre Runde das Leben und Wirken des musikalischen Genies diskutiert.

Weitere Bühnenhighlights im ORF-"Kulturherbst": die live-zeitversetzte Übertragung des musikalischen Gastspiels "Es gibt Tage - Ein Abend mit Armin Mueller-Stahl" (heute, im Rahmen des "Kulturmontag", 23.15 Uhr, ORF 2) aus dem Brucknerhaus Linz; ebenfalls aus dem Brucknerhaus: "Hildegard von Bingen - Mystik der Gregorianik" (24. November, 10.15 Uhr, ORF 2) - die Highlights eines besonderen Abends mit Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, die Texte von Hildegard von Bingen rezitiert. Außerdem: das filmische Making of "Catch Me If You Can - Ein Katz-und-Maus-Musical in den Wiener Kammerspielen" (27. Oktober, 9.40 Uhr, ORF 2, und 15.10 Uhr, ORF III) anlässlich der europäischen Erstaufführung des Broadway-Hits, oder die Verleihung des Wiener Theaterpreises "Nestroy" am 4. November (als Live-Übertragung mit Rahmenprogramm ab 19.40 Uhr in ORF III; als Zusammenfassung der Gala um 23.10 Uhr in ORF 2 sowie am 10. November um 12.25 Uhr in 3sat).

Künstlergespräche mit Format: Neue Reihe "André Hellers Menschenkinder", Neues aus dem "KulturWerk", von "erLesen" und "les.art"

Barbara Retts ORF-III-Hauptabendreihe "KulturWerk" geht im Herbst weiter - mit Gästen wie u. a. Grande Dame Christiane Hörbiger, die bereits am 24. September zu Besuch war, Hugo Portisch (22. Oktober) oder Percussionkünstler Martin Grubinger. Mit "André Hellers Menschenkinder" startet eine ganz neue ORF-III-Gesprächsreihe (erste Staffel mit sechs Folgen ab 1. November, 20.15 Uhr), in der sich Universalkünstler Heller interessanten Persönlichkeiten wie u. a. Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, Herausgeber Oscar Bronner oder Starköchin Johanna Maier widmet. Über spannende Anlässe spricht Heinz Sichrovsky in weiteren Sendungen von "erLesen" mit seinen Gästen, so u. a. über Georg Büchner (15. Oktober, 20.15 Uhr) zum 200. Geburtstag oder das brandaktuelle Thema Datenschutz (29. Oktober, 20.15 Uhr). Um Literatur geht es auch in der nächsten Ausgabe der "les.art" (18. November, 23.00 Uhr, ORF 2), in der Christian Ankowitsch anlässlich der Buch Wien 13 interessante Gesprächspartner begrüßt.

Top-Dokus auf allen Sendern

Der ORF-"Kulturherbst" kann auch mit einer Vielzahl interessanter Dokumentarfilme, Dokumentationen und Reportagen aufwarten. Im Rahmen von "dok.film" (sonntags, 23.05 Uhr, ORF 2) wird u. a. die erfolgreiche Bezirksdoku-Reihe mit den beiden neuen Folgen "Mein Floridsdorf" und "Mein Mariahilf" (13. und 20. Oktober) fortgesetzt, aber es stehen auch so außergewöhnliche Dokumentarfilme auf dem Programm wie Nikolaus Geyrhalters "CERN - Die größte Maschine der Welt auf der Suche nach den kleinsten Teilchen" (10. November), "Mama Illegal" (1. Dezember) von Ed Moschitz.

Die ORF-"matinee" (sonntags ab 9.05 Uhr in ORF 2) präsentiert im Herbst neue Folgen der kürzlich gestarteten Doku-Reihen "Orte der Kindheit" (nächste Ausgabe mit Ildiko Raimondi am 20. Oktober, um 9.05 Uhr bzw. 15.05 Uhr in ORF III) und "Der Geschmack Europas" (nächste Folge der 3sat-Koproduktion - "Die Innerschweiz" - am 27. Oktober um 9.05 Uhr in ORF 2 bzw. 14.40 Uhr in ORF III, am 24. November um 15.00 Uhr in 3sat). Weiters in der "matinee": die Doku "Ein barockes Juwel" über eine Scarlatti-Opernaufführung im Barocktheater Krumau (17. November, 9.05 Uhr), das Porträt "Die Fabelwelten der Anna Prohaska" (17. November, 9.55 Uhr) sowie Porträts zum 75. Geburtstag von Christiane Hörbiger (6. Oktober, 10.00 Uhr) und zum 90. Geburtstag von Maria Callas (8. Dezember, 9.05 Uhr) und vieles mehr.

Ein Stück österreichischer Alltagskultur - Elizabeth T. Spiras "Liebesg'schichten und Heiratssachen" - geht mit der letzten Ausgabe der aktuellen Staffel in ORF 2 ins Finale - und zieht heute (30. September, 20.15 Uhr) eine höchst erfreuliche Bilanz.

Außerdem in ORF eins: die neue Staffel des dokumentarischen Roadmovies "Reiseckers Reisen" (zehn Folgen ab 1. Oktober, 23.25 Uhr).

Als absolutes Doku-Herbsthighlight in ORF III: die technisch und inhaltlich auf den neuesten Stand gebrachte Reihe "Österreich II" von und mit Hugo Portisch, die in 31 Folgen das Werden der Zweiten Republik begleitet (ab 26. Oktober, 20.15 Uhr) sowie ergänzend dazu die neue Dokumentation "Erschlagt mich, ich verrate nichts" über die österreichische Widerstandskämpferin Käthe Sasso (im November).

Als ORF-Einbringungen in das 3sat-Programm sind im Herbst u. a. folgende Doku-Produktionen geplant: "Markt.Macht.Kunst" (21. Oktober, 22.00 Uhr) zum Thema Boom-Markt Gegenwartskunst, "Hoch hinaus" - ein Film über den in Wien entstehenden "DC Tower", das zukünftig höchste Gebäude Österreichs; weiters "Alma - Mit der verrückten Witwe um die Welt" (3. November, 18.30 Uhr) - die Erfolgsgeschichte von Paulus Mankers berühmtem Theaterprojekt, "Liedestoll - Angelika Kirchschlager und Konstantin Wecker" (7. Dezember, 20.15 Uhr) über einen außergewöhnlichen Liederabend zweier musikalischer Schwergewichte oder das Porträt "Ian Rankin - Mein Edinburgh" (16. Dezember, 21.00 Uhr), in dem Großbritanniens erfolgreichster lebender Krimiautor persönlich zu den Schauplätzen seiner in der schottischen Hauptstadt angesiedelten Inspektor-Rebus-Romane führt.

"Filmschatz Österreich" wird fortgesetzt

Ab 4. Oktober setzt ORF III die erfolgreiche Kooperation des Vorjahres mit dem österreichischen Filmarchiv und der Bank Austria fort und präsentiert im Hauptabend prägende österreichische Spielfilme aus der Nachkriegszeit. Aufwendig restauriert kommen die verlorenen und zu Unrecht vergessenen Filmschätze wieder zurück auf die heimischen Bildschirme. Publikumsliebling Christiane Hörbiger übernimmt wieder die Patronanz und führt mit einer persönlichen Anmoderation in Inhalt und Hintergründe der ersten drei Filme ein:

"Der Feldherrenhügel" aus dem Jahr 1953 (4. Oktober), "An klingenden Ufern" von 1948 (11. Oktober) und "Singende Engel" von 1947 (18. Oktober).

"ORF-Lange Nacht der Museen XIV" als Themenabend mit Live-Schaltungen

Wenn der ORF am 5. Oktober bereits zum 14. Mal zur "Langen Nacht der Museen" lädt, präsentiert ORF III passend dazu einen ganzen Themenabend: Die "Kultur Heute"-Moderatoren Peter Fässlacher und Ani Gülgün-Mayr berichten live vom Wiener Heldenplatz, begrüßen zahlreiche prominente Gäste und schalten Live-Übertragungen aus den Bundesländern. Zwischen den zahlreichen Live-Einstiegen stehen Highlights der Museumssendung "Aus dem Rahmen" mit Moderator Karl Hohenlohe auf dem Programm.

Details zu den einzelnen TV-Programmen im ORF-"Kulturherbst" sind unter http://presse.ORF.at abrufbar.

Zahlreiche ORF-"Kulturherbst"-Highlights - darunter "La fanciulla del West" und "Lumpazivagabundus" - sind auch in der ORF-TVthek als Live-Stream und sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at