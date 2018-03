Würdigungsausstellung 2013 im ÖBV Atrium - "Zeitschichten" von Fotokünstlerin Karin Mack

Wien (OTS) - Die jährliche Würdigungsausstellung der ÖBV in ihrem Atrium in der Wiener Grillparzerstraße 14 ist im heurigen Herbst der Fotokünstlerin Karin Mack gewidmet. Vernissage ist am 8. Oktober um 18 Uhr, die Laudatio hält die Kunsthistorikerin Maria Christine Holter.

Jedes Jahr lädt die ÖBV zur Herbstausstellung einen arrivierten Künstler/eine arrivierte Künstlerin zu einer Ausstellung in ihrem Bürogebäude ein. In den vergangenen Jahren waren dies Florentina Pakosta, Walter Angerer-Niketa, Ernst Skricka und Angelika Kaufmann.

Landschaften aus verschiedenen Perspektiven

Heuer zeigt Karin Mack in der Ausstellung "Zeitschichten" Zyklen aus mehreren Phasen ihrer künstlerischen Entwicklung. Der konzeptuell arbeitenden Künstlerin geht es immer wieder "um das Einfangen von Natur aus verschiedensten Perspektiven".

"Durch Fotografie oder Malerei erzeugt der Mensch Landschaft aus Natur", so Karin Mack. Fernab jeglicher Postkartenidylle abstrahiert sie in ihren Arbeiten durch Montagen, Collagen, Überblendungen und die fallweise Reduktion auf Schwarz-Weiß-Grau-Töne bzw. Negativ-Prints. Die großteils digital arbeitende Künstlerin holt sich mit dem Einsatz einfacher Lochkameras wie der "Zero-Image" und der "Holga" sowie Prints auf Leinen die "sinnlichen Erfahrungen mit der analogen Fotografie und der Dunkelkammer" immer wieder zurück.

Reisen inspirieren

Inspirationen findet die Künstlerin, die lange in den Niederlanden gelebt hat, auf ihren zahlreichen Reisen etwa nach Griechenland, Italien, Türkei, Thailand und Frankreich und in der Umgebung ihres Zweitwohnsitzes Payerbach/Rax. Die fünfteilige Installation "That's Life" - von Kuratorin Jacqueline Chanton prominent im Foyer des Bürogebäudes in der Grillparzerstraße platziert - ist etwa "aus meiner Forschung zur Artemis von Ephesos entstanden", so Karin Mack.

Aktuelles Geschehen hingegen kommentiert sie in ihrem Zyklus "European Identity in a Global World". "Unser Mantel eines traditionellen Kulturverständnisses ist endgültig zerschlissen, wir frieren postmodern", kommentiert sie diese Serie auf ihrer website.

Dokumentarfotografie in den 60er und 70er Jahren

Ihrer künstlerischen Entwicklung und einem Kunstgeschichte- und Italienischstudium vorausgegangen war dokumentarische Schwarz-Weiß-Fotografie in den 60er und 70er Jahren. Dieser sind beeindruckende Porträts von Künstler/-innen wie Arnulf Rainer, Hermann Nitsch, Friederike Mayröcker, Maria Lassnig oder Peter Handke zu verdanken. Einige davon werden auch in der Ausstellung zu sehen sein. "Mir war es immer wichtig, Künstler/-innen im Zusammenhang mit ihrem Werk zu porträtieren", sagt Karin Mack selbst über diese Zeit.

ÖBV - Nachhaltigkeit seit 118 Jahren

Seit 118 Jahren achtet die ÖBV als eigenständiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit nachhaltigem Erfolg auf Seriosität, Stabilität, Sicherheit und Servicequalität. Als Solidargemeinschaft, bei der Kunden von Lebens- und Unfallversicherungen Mitglieder und gleichzeitig Eigentümer sind, befindet sich die ÖBV in österreichischer Hand. Die ÖBV ist der private Versicherungspartner für alle Bediensteten des öffentlichen Sektors und darüber hinaus und berät in sämtlichen Versicherungsfragen, speziell bei Lebens- und Unfallversicherungen.

Herzlich willkommen zur Vernissage!

8. Oktober 2013, 18 Uhr

ÖBV Atrium, Grillparzerstraße 14, 1010 Wien

Begrüßung: Mag. Josef Trawöger, Vorstandsvorsitzender der ÖBV Eröffnung: Mag. Maria Christine Holter

Musik: Hubert Sielecki und Companie

Ausstellung: 9.Oktober 2013 bis 10. Jänner 2014, Mo-Fr 8-16 Uhr

